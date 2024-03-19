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وقتاش ناخد عطلة!!.. موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر.. ومواعيد باقي العطلات الرسمية
عطلة الربيع، بعد التساؤلات الكثيرة المطروحة من الطلاب وأولياء حول موعد عطلة الربيع، والتي تعد فترة التقاط للانفاس بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع أثناء الدراسة وفترة الامتحانات، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الموعد الرسمي للعطلة والتي ينتظرها الطلاب ليستمتعوا بوقت كافي للراحة قبل استئناف الدراسة مرة أخرى، واليوم سنعرض لكم في هذا المقال موعد عطلة الربيع والأجازات الرسمية بالجزائر هذا العام.
موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر
حددت وزارة التعليم الجزائرية موعد عطلة الربيع رسميا بعد أن زادت التكهنات حول موعدها وتم تداول تواريخ مختلفة عن موعدها، ومن المقرر أن تبدأ عطلة الربيع 2024 في يوم الحادي والعشرون من مارس وتنتهي يوم السابع من شهر أبريل وبذلك تستمر مدة العطلة لما يزيد عن أسبوعين، وينتظر الكثير من الطلاب هذه العطلة حتى يقضوا فترة من الراحة والاسترخاء تمكنهم من العودة للدراسة مرة أخرى بطاقة كاملة، وهذه العطلة ملزمة لكافة المدارس الحكومية يعطل فيها الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، أما المدارس الخاصة فتكون العطلة في نفس الفترة لغالبية المدارس وبعضها قد يختلف اختلاف طفيف حسب النظام المتبع في كل مدرسة.
مواعيد العطل المدرسية 2024 بالجزائر
بخلاف عطلة الربيع توجد العديد من العطل الأخرى للمدارس الجزائرية على مدار العام، وفيما يلي نستعرض لكم كافة العطل ومواعيدها للعام 2024 :
- عطلة الربيع : مدتها حوالي أسبوعين وتبدأ يوم 21 مارس وتنتهي 7 أبريل.
- عطلة الصيف : تستمر لما يقرب من أربعة أشهر، وتبدأ في شهر يونيو وتبدأ في أكتوبر.
- عطلة الخريف : تستمر لحوالي أسبوعين، وتبدأ يوم 21 من أكتوبر وتنتهي يوم 7 نوفمبر.
- عطلة الشتاء : ومدتها حوالي اسبوعين، وتبدأ هذا العام يوم 21 ديسمبر وتنتهي يوم 6 يناير 2025.