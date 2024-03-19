وقتاش ناخد عطلة!!.. موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر.. ومواعيد باقي العطلات الرسمية

موعد عطلة الربيع 2024 بالجزائر

حددت وزارة التعليم الجزائرية موعد عطلة الربيع رسميا بعد أن زادت التكهنات حول موعدها وتم تداول تواريخ مختلفة عن موعدها، ومن المقرر أن تبدأ عطلة الربيع 2024 في يوم الحادي والعشرون من مارس وتنتهي يوم السابع من شهر أبريل وبذلك تستمر مدة العطلة لما يزيد عن أسبوعين، وينتظر الكثير من الطلاب هذه العطلة حتى يقضوا فترة من الراحة والاسترخاء تمكنهم من العودة للدراسة مرة أخرى بطاقة كاملة، وهذه العطلة ملزمة لكافة المدارس الحكومية يعطل فيها الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، أما المدارس الخاصة فتكون العطلة في نفس الفترة لغالبية المدارس وبعضها قد يختلف اختلاف طفيف حسب النظام المتبع في كل مدرسة.

مواعيد العطل المدرسية 2024 بالجزائر

بخلاف عطلة الربيع توجد العديد من العطل الأخرى للمدارس الجزائرية على مدار العام، وفيما يلي نستعرض لكم كافة العطل ومواعيدها للعام 2024 :