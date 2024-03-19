أفرح واتبسط.. “شقق سكنية جديدة تطل على الأهرامات بـ 150 ألف جنيه بس” إعلان طرح مشروع “Valley Towers” في حدائق أكتوبر

من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في مصر إضافة جديدة مثيرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكنية جديدة بمشروع “Valley Towers” في مدينة حدائق أكتوبر، تتميز هذه الشقق التي تمتاز بمساحة 100 متر مربع وإطلالة رائعة على الأهرامات بأنها كاملة التشطيب، في خطوة تهدف إلى توفير السكن الملائم والميسر للمواطنين، تقدم وزارة الإسكان هذه الفرصة الفريدة للراغبين في الاستثمار العقاري. من المتوقع أن يكون سعر هذه الشقق بمتناول الجميع، حيث يبلغ سعر الوحدة 150 ألف جنيه مصري.

شقق سكنية جديدة تطل على الأهرامات

تستعد وزارة الإسكان لطرح مشروع “Valley Towers” قريبًا، حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن هذه الخطوة المهمة، من المتوقع أن تكون الوحدات السكنية في هذا المشروع كاملة التشطيب، وستتوفر للجمهور بوسائل تسهيلية ميسرة، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، ولتعزيز قطاع العقارات في مصر، خاصة في مدينة حدائق أكتوبر التي تشهد إقبالًا متزايدًا كوجهة سكنية.

تفاصيل مشروع “Valley Towers” لشقق الإسكان المتميز

تقدم وزارة الإسكان تفاصيل جديدة مثيرة حول مشروع “Valley Towers” للشقق السكنية المتميزة، والتي تشمل:

سعر المتر يصل إلى 15 ألف جنيه، مما يجعل قيمة الوحدة تتجاوز 1.5 مليون جنيه.

يبلغ مقدم الحجز في هذا المشروع 150 ألف جنيه، لتيسير عملية الاستحواذ على الوحدات.

يُتوقع طرح حوالي ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المشروع، لتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم.

الشقق المتاحة في هذا المشروع تتمتع بتشطيبات فاخرة ومتميزة، مع مساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع.

يضم المشروع 74 برجًا، كل برج مكون من أرضي و9 أدوار، مما يوفر بيئة سكنية متكاملة ومريحة للمقيمين

نظام سداد شقق الإسكان المتميز في مشروع “Valley Towers”

يتم تنظيم عملية سداد ثمن الشقق في مشروع “Valley Towers” وفقًا للآتي:

المقدم الأول (عند التعاقد): يتم دفع 20% من ثمن الوحدة كمقدم عند التعاقد. المقدم الثاني: يتم دفع 10% من ثمن الوحدة عند التعاقد الأول. الأقساط الربع سنوية: يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية لمدة تصل إلى 3 أو 5 أو 7 سنوات، وذلك حسب اختيار المشتري.

أماكن طرح شقق الإسكان المتميز في مشروع “Valley Towers”

تمثل الشقق التي سيتم طرحها جزءًا من المرحلة الأولى لمشروع “Valley Towers”، يتمتع هذا المشروع بموقع استراتيجي مميز في مدينة حدائق أكتوبر، وتحديدًا في منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات.

تتميز الموقع بقربه من منطقة حدائق الأهرام والمتحف المصري، وتطل الشقق مباشرة على الأهرامات، مما يجعلها فرصة استثمارية وسكنية فريدة من نوعها.