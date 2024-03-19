هتقبض اخيراً بالزيادة الجديدة..الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة الجدد 2024 بالرقم القومي.. اسهل طريقة لاستخراج أسمك

وفي ظل جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لمستحقيه أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأسماء الجديدة التي سوف تستفيد من معاش تكافل وكرامة 2024، حيث يعد أحد أوجه الدعم الهامة الذي تقدمه الدولة لمحدودي الدخل والفئات الفقيرة في المجتمع، وذلك من اجل ان يعيشوا حياة كريمة ويوفرون مستلزماتهم الأساسية من غذاء وكساء ومقوى، وقد أعلنت الوزارة أنه يمكن استعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجدد 2024، من خلال موقع الوزارة الخاص بالخدمة حيث تم الاعلان عن الاسماء المقبولين و الذي من المقرر أن يتم صرف المعاش لهم بداية من شهر مارس الجاري.

الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة الجدد 2024 بالرقم القومي

وقد ازداد حركة البحث عن الأسماء الجديدة التي من المقرر تستفاد من تكافل وكرامة خاصةً بعد الإعلان عن زيادة المعاش 15% للمستفيدين حيث تشمل الزيادة الجديدة رواتب الموظفين والمعاشات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية وذلك حتى تستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار حيث يعتمدون على المعاش في توفير نفقاتهم المعيشية حيث يستفيد من دعم تكافل وكرامة عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية والقرى، وسوف نوضح الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة 2024 فيما يلي:

الدخول على موقع تكافل وكرامة .

تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ثم اضغط استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيارة 15%الجديدة

ويمكن لجميع المستفيدين من دعم تكافل وكرامة أن يقومون بصرف مستحقاتهم المالية الخاص بمناسبة تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة ابتداء من 15 مارس الجاري حيث ستقوم التضامن بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وذلك ما وفقاً لما تم إعلانه من جانب الوزارة .