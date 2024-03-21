فرحة عارمة لأصحاب المعاشات.. حقيقة تقديم صرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل العيد.. هي دي الاخبار ولابلاش

ما زال هناك جدل حتى الآن بخصوص موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث يطرح العديد من المواطنين تساؤلات عن إن كان يمكن تقديم موعد صرف شهر أبريل بعد صرف معاشات شهر مارس من نفس العام، وتجدر الإشارة أن صرف المعاشات في إبريل من عام 2024 سوف يكون مع تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15%، لذا ينتظر جميع المواطنين يوم الصرف وبشدة.

ماهو موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024؟

قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن تاريخ صرف معاشات شهر أبريل لعام 2024، حيث من المفترض أن يبدأ الصرف في اليوم الأول من الشهر القادم ويستمر لمدة حوالي ست أيام على التوالي، وبناءً على ذلك لا توجد أي تعديلات في الجدول الزمني المحدد، حيث من المفترض أن صرف هذه المعاشات سوف يكون قبل عيد الفطر المبارك، ويمكنكم الاستعلام عن معاشكم بكل بساطة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني للتأمين الاجتماعي.

حقيقة زيادة المعاشات بنسبة 15%

أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود زيادة بنسبة 15٪ من قيمة المعاش الأساسي، وتم بدء تطبيق هذه الزيادة خلال شهر مارس لسنة 2024، وأكد أن هناك زيادة أخرى سوف يتم صرفها في شهر أبريل من العام نفسه، وتم تحديد الزيادة الجديدة على هذا النحو الآتي: