ثبت الان Toyor Baby.. تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات والعرب سات التحديث الأخير بجودة HD وأهم مميزات القناة

سبب الاهتمام بمعرفة تردد قناة طيور بيبي يتمثل في دمجها بين جوانب الترفيه والتعليم، واللذان يهتم الآباء والأمهات بتوفيرهما لأطفالهم، إذ تقدم القناة محتوى مسلٍ مصمم لجذب انتباه الأطفال، بينما يكون في نفس الوقت تعليميًا، مما يسهم في تعليم الأطفال الأمور الأساسية التي يحتاجون إليها في مرحلة حياتهم هذه،ومع تغيير تردد القناة، فإن هناك ضجة واهتماما متزايدًا عبر محركات البحث لمعرفة التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة طيور بيبي 2024 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور بيبي، تم تخصيص ترددات متعددة لقناة طيور الجنة بيبي عبر أكثر من قمر صناعي، مما يتيح للمشاهدين تثبيت القناة والاستمتاع بمحتواها المميز من الأغاني والأناشيد. يتضمن ذلك:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: عالية الدقة (HD).

التشفير: قناة مفتوحة.

اسم القناة على الرسيفر: طيور الجنة بيبي.

التردد الثاني:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: معيارية (SD).

مميزات قناة طيور بيبي