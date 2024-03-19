أحلى خبر من وزارة التموين النهاردة .. حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين أسعار السلع التموينية لشهر مارس .. اعرف هتاخد اي

يمكنك معرفة حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين، وأسعار السلع الغذائية التموينية شهر مارس بكل تفاصيل من خلال الفترات المقبلة لذلك تابع معنا لتعرف كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين

وزير التموين، السيد علي المصليحي، قام بتسوية الجدل المحيط بالتقارير حول الزيادة المزعومة في تخصيص السلع التموينية للفرد الواحد، حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن مقدار الزيادة المتداولة في الأخبار بين المواطنين، رُوجت مؤخرًا شائعات عن زيادة قيمتها 100 جنيه على البطاقات التموينية لكل فرد، وما زالت هذه الشائعات تحتاج إلى تأكيد رسمي، بما في ذلك دراسة الميزانية المالية للدولة لتحديد ما إذا كان بالإمكان تحملها أو توفيرها للمواطنين.

أسعار السلع التموينية الجديدة للمنتجات شهر 3

وزارة التموين تكشف عن قائمة الأسعار الجديدة للسلع في التموين، المقرر تنفيذها خلال شهر مارس، وتتضمن القائمة ما يلي:

سعر كيلو السكر الناعم الأبيض: 12.60 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض: 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت (800 مل): 30 جنيه.

سعر كيلو الدقيق: 18 جنيه.

كيس المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه.

كيس المكرونة (800 جرام): 13 جنيه.

نصف كيلو الفول: 9 جنيه.

نصف كيلو العدس المجروش: 21 جنيه.

المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيه.

باكو الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيه.

عبوة الصلصة (300 جرام): 8 جنيه.

علبة المربى (350 جرام): 16 جنيه.

علبة التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيه.

قالب الجبن ماركة تتراباك (250 جرام): 14 جنيه.

قالب الجبن ماركة تتراباك (250 جرام): 7 جنيه.

مسحوق الغسيل العادي (800 جرام): 16 جنيه.

مسحوق الغسيل للغسالات الأتوماتيك (800 ك): 25 جنيه.

صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيه.

البسكويت ماركة يويوز السادة (25 جرام): 1.5 جنيه.

البسكويت العادي: 3.75 جنيه.

البسكويت الويفر: 2.75 جنيه.

البسكويت ماركة بوو: 3.75 جنيه.

القهوة (18 جرام): 4 جنيه.

كيس الطحينة البيضاء (140 جرام): 2.50 جنيه.

قالب الحلاوة الطحينية الصغير السادة (40 جرام): 3 جنيه.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

تم تحديد حصة كل فرد من السلع التموينية وفقًا لتوجيهات السيد الأستاذ أحمد كمال، وتشمل: