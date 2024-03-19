تراجع أسعار 25 سلعة غذائية في الأسواق المحلية استعدادًا لعيد الفطر 2024

في استقبال موسم عيد الفطر لعام 2024، شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار نحو 25 سلعة غذائية رئيسية، مما يعتبر بمثابة هدية الحكومة للمواطنين، هذا التراجع يأتي في سياق الانخفاض المتزامن لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والمؤسسات المصرفية، ويشمل عددًا من السلع الأساسية كالأرز، الفول، الدقيق، المكرونة، العدس، والزيت، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخضراوات، وفقًا لأحدث التحديثات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، يُظهر هذا التخفيض جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي على المستهلكين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة في هذا الوقت الذي يشهد زيادة في الطلب.

انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية

فيما يلي جدول يوضح الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بالنسب المئوية للتراجع ومتوسط السعر لكل كيلوجرام بالجنيه المصري:

السلعة نسبة التراجع متوسط السعر للكيلو (جنيه) الأرز المعبأ 2.35% 34.97 الفول المعبأ 7.37% 58.93 الدقيق المعبأ 3.34% 29.81 المكرونة المعبأة 2.31% 31.66

أسعار أنواع الزيوت

التراجع في أسعار أنواع مختلفة من الزيوت في الأسواق المصرية، مع بيان نسب التراجع ومتوسط السعر لكل لتر بالجنيه المصري:

نوع الزيت نسبة التراجع متوسط السعر للتر (جنيه) زيت عباد الشمس 6.68% 98.71 زيت عباد الشمس سلايت 6 جنيهات تقريباً 101.84 زيت الذرة 6.35% 123.84

تراجع أسعار بعض المواد الغذائية في السوق المصرية اليوم

المادة التراجع في السعر (%) متوسط سعر الكيلو (جنيه) العدس المعبأ 0.24 74.06 المكرونة السائبة 4.37 29.1 الفول الصحيح 0.5 51.9

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الخضراوات التراجع في السعر (%) متوسط سعر الكيلو (جنيه) البامية 0.96 40.44 اللفت 2.62 6.68 الكوسة 4.06 15.58 الفلفل الرومي 1.71 18.44 الخيار الصوب 3.4 15.89

أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر