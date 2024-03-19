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تراجع أسعار 25 سلعة غذائية في الأسواق المحلية استعدادًا لعيد الفطر 2024

تراجع أسعار 25 سلعة غذائية في الأسواق المحلية استعدادًا لعيد الفطر 2024

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 18 ساعة
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تراجع أسعار 25 سلعة غذائية في الأسواق المحلية استعدادًا لعيد الفطر 2024

في استقبال موسم عيد الفطر لعام 2024، شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار نحو 25 سلعة غذائية رئيسية، مما يعتبر بمثابة هدية الحكومة للمواطنين، هذا التراجع يأتي في سياق الانخفاض المتزامن لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والمؤسسات المصرفية، ويشمل عددًا من السلع الأساسية كالأرز، الفول، الدقيق، المكرونة، العدس، والزيت، بالإضافة إلى مختلف أنواع الخضراوات، وفقًا لأحدث التحديثات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، يُظهر هذا التخفيض جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي على المستهلكين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة في هذا الوقت الذي يشهد زيادة في الطلب.

انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية

فيما يلي جدول يوضح الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية بالنسب المئوية للتراجع ومتوسط السعر لكل كيلوجرام بالجنيه المصري:

السلعةنسبة التراجعمتوسط السعر للكيلو (جنيه)
الأرز المعبأ2.35%34.97
الفول المعبأ7.37%58.93
الدقيق المعبأ3.34%29.81
المكرونة المعبأة2.31%31.66

أسعار أنواع الزيوت

التراجع في أسعار أنواع مختلفة من الزيوت في الأسواق المصرية، مع بيان نسب التراجع ومتوسط السعر لكل لتر بالجنيه المصري:

نوع الزيتنسبة التراجعمتوسط السعر للتر (جنيه)
زيت عباد الشمس6.68%98.71
زيت عباد الشمس سلايت6 جنيهات تقريباً101.84
زيت الذرة6.35%123.84

تراجع أسعار بعض المواد الغذائية في السوق المصرية اليوم

المادةالتراجع في السعر (%)متوسط سعر الكيلو (جنيه)
العدس المعبأ0.2474.06
المكرونة السائبة4.3729.1
الفول الصحيح0.551.9

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الخضراواتالتراجع في السعر (%)متوسط سعر الكيلو (جنيه)
البامية0.9640.44
اللفت2.626.68
الكوسة4.0615.58
الفلفل الرومي1.7118.44
الخيار الصوب3.415.89

أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر

المنتجالتراجع في السعر (%)متوسط سعر الكيلو (جنيه)
الأرز المعبأ1.8524.87
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صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 18 ساعة
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صورة رودي مصطفى

رودي مصطفى

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