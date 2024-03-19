أكبر فرحة في شهر رمضان.. البنك الزراعي المصري يطرح قروضًا بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه لأصحاب المعاشات

في إطار التزامه بدعم المواطنين وتقديم خدمات مالية متميزة، أعلن البنك الزراعي المصري عن برنامج قرض شخصي جديد مخصص لأصحاب المعاشات، هذه المبادرة، التي تعد جزءًا من سلسلة البرامج المالية التي يقدمها البنك، توفر فرصة ذهبية للحصول على تمويل يصل إلى نصف مليون جنيه مصري، مع إمكانية السداد على مدى 10 سنوات، البرنامج يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات ويعكس حرص البنك على إثراء تجربة العملاء بمزايا وتسهيلات مالية متقدمة.

برنامج القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

نسلط الضوء على برنامج القرض الشخصي الموجه لأصحاب المعاشات من قبل البنك الزراعي المصري.

يجب ألا يقل المعاش الشهري عن 900 جنيه، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من أصحاب المعاشات للاستفادة من البرنامج. يطبق البنك عائدًا سنويًا متناقصًا، وهو ما يعد ميزة تخفض من التكلفة الإجمالية للقرض على المدى الطويل. تصل فترة سداد القرض إلى 10 سنوات، مما يوفر مرونة كبيرة في السداد ويخفف العبء المالي على المقترض. يتضمن البرنامج تأمينًا على الحياة للمقترض، وهو ما يضمن الأمان المالي للأسرة في حال وفاة المقترض. يقدم البنك تسهيلات مختلفة في السداد تتناسب مع الوضع المالي لأصحاب المعاشات. يمكن للمستفيدين الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، مما يعد دعمًا ماليًا كبيرًا للتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

لضمان تجربة تقديم سلسة وميسرة على القرض الشخصي المخصص لأصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري، يطلب من المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية.