مستحيل يعجن منك تاني .. طريقة عمل الأرز المفلفل على أصوله .. أسرار نجاح الأرز

طريقة عمل الأرز المفلفل على أصوله، إعداد الأرز هو واحد من الأمور التي قد تكون صعبة أمام عدد كبير من النساء وخصوصا المبتدئين في الطهي، على الرغم من أنه بسيط في الإعداد إلا أن النهاية قد تكون غير مرضية للكثير من النساء، ونظرًا لأن الأرز واحد من الوجبات الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها ويتم تناوله مع الكثير من الواجبات والأطعمة الأخرى ونظرًا لأهمية الأمر الكثير من النساء يبحثون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الحصول على أفضل أرز مطهي.

طريقة عمل الأرز المفلفل على أصوله

‏لكي يتم إعداد الأرز لابد في البداية من تحضير المكونات وهي كوب أرز كوب و1\4‬ من الماء وأيضًا سمن بلدي وملح على حسب الرغبة:

‏يتم إحضار إناء مناسب ووضع فيه السمن والماء والملح يتم ترك الماء حتى يغلي بشكل كامل.

‏بعد ذلك يتم غسل الأرز جيدًا بالماء ثم يتم تصفية الأرز و يوضع الأرز في الماء المغلي.

‏يجب أن يكون الماء يغطي الرز بمقدار سنتي واحد فقط.

مع ‏تمام الغليان يتم تهدئة النار وتغطية الإناء حتى تحصل على الأرز في النهاية ذات الحبات المفلفلة.

‏طريقة عمل الأرز المفلفل بالشعرية

‏يتم تحضير المكونات حيث سيتم إحضار كوب واحد من الأرز و ‫1\4‬ كوب من الشعرية وكوب و ‫1\4‬ من الماء وأيضًا ملح على حسب :