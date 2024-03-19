“القبض هيبقى إمتى؟!”.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 .. الحكومة توضح الموعد والموظفين طايرين من الفرحة!!

يترقب الكثير من الأفراد موعد صرف مرتبات شهر إبريل لعام 2024، ويثير هذا السؤال حول ما إذا كانت الرواتب ستصرف قبل أو بعد عيد الفطر المبارك وكشفت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر إبريل خلال الأسبوع القادم، حيث ستتم عملية الصرف على مدار خمسة أيام بهدف تفادي الازدحام في البنوك والمؤسسات المالية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن راتب شهر أبريل سيتضمن الزيادة الجديدة، وسيتم صرفه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل

أكد وزير المالية بثقة على أنه سيتم صرف مرتبات شهر إبريل في الموعد المحدد له مسبقًا، وذلك مع إضافة الزيادة الموصى بها وقد أصدر الأستاذ شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات المالية، بيانًا يؤكد فيه أن صرف مرتبات شهر إبريل سيبدأ من يوم 21 مارس، الخميس القادم، حيث سيتم صرف المرتبات عبر الصراف الآلي وستقوم الهيئات الحكومية بتنظيم عملية الصرف ليتم توزيع الرواتب على مدار خمسة أيام، بهدف تفادي الزحام الشديد أمام البنوك والصرافات الآلية.

راتب شهر إبريل بعد الزيادة المنتظرة

أعلنت وزارة المالية عن قيمة الرواتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، وتم الإعلان أيضًا عن تحديد الرواتب بالتقريب للدرجات الوظيفية المختلفة بالنسبة للدرجة الأولى من الموظفين، فقد تم تحديد الراتب بقيمة 8200 جنيه، بينما وصلت مرتبات الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه. وفيما يتعلق بالدرجة الثالثة، فقد بلغت قيمة الراتب 7500 جنيه، بينما وصلت مرتبات الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه شهريًا.