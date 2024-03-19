“اعرف نصيبك وانت بتصرف”.. أسعار السلع التموينية شهر أبريل 2024 وتحديد نصيب الفرد في التموين من الزيت والسكر

يرغب العديد من المواطنين في مصر معرفة أسعار السلع التموينية شهر أبريل 2024، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حصص التموين الشهرية لشهر إبريل 2024، حيث سيتم بدء صرفها اعتباراً من يوم 1 أبريل لجميع حاملي البطاقات التموينية، والتي يبلغ عددهم 21 مليون مواطن، وذلك للحصول على السلع المدعمة، فيما يلي سوف نوضح لكم أسعار السلع التموينية ونصيب الفرد في التموين.

أسعار السلع التموينية شهر أبريل 2024

حددت وزارة التموين أسعار عدد من السلع التموينية لصرفها في بطاقات التموين ابتداءً من 1 أبريل 2024 وحتى الآن، لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 أي تحركات جديدة، حيث يتم صرفها بنفس الأسعار التي تم صرفها خلال شهر مارس، وإليك فيما يلي بعض أسعار السلع التموينية شهر أبريل كالتالي.

كيلوجرام السكر: 12.60 جنيه.

كيلوجرام الأرز: 12.60 جنيه.

زجاجة زيت بحجم 800 مللي: 30 جنيه.

كيلوجرام الدقيق: 18 جنيه.

مكرونة بحجم 400 جرام: 6.50 جنيه.

مكرونة بحجم 800 جرام: 13 جنيه.

كيلوجرام الفول: 9 جنيه.

كيلوجرام العدس: 21 جنيه.

شاي ناعم بحجم 40 جرام: 5 جنيه.

صلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيه.

المربى: 350 جرامًا بسعر 16 جنيه.

التونة المفتتة: 140 جرامًا بسعر 18 جنيهً.

مسحوق عادي يدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيه.

مسحوق أتوماتيك: 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيه.

صابون غسيل: 125 جرام بسعر 3 جنيه.

صابون تواليت: 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف: 125 جرام بسعر 25.50 جنيه.

نصيب الفرد في التموين لشهر إبريل 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد حصص التموين الفردية وأسعار السلع التموينية شهر أبريل 2024، حيث سيتم بدء صرفها بداية من 1 أبريل، لجميع حاملي البطاقات التموينية، والتي يبلغ عددهم 21 مليون مواطن وذلك للحصول على السلع المدعمة شهرياً، وفقاً لنصيب الفرد الذي حددتة الوزارة سابقًا، حيث يتم صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، مع حد أقصى يبلغ 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، كما يتم صرف كيلوجرام من السكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، مع حد أقصى يبلغ 6 كيلوجرامات من السكر لكل بطاقة.