“كارثة كبيرة خلي بالك من معاشك”.. الحكومة تقرر الغاء صرف المعاش نهائيا لهذه الفئات في هذه الحالة طبقا لقانون المعاشات الجديد 2024 .. شوف انت منهم ولالا؟!

بعد معرفتهم بوجود قانون جديد في مجال التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى وقف صرف المعاش و يشعر أصحاب المعاشات بقلق كبير وخوف شديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار فهؤلاء الأشخاص لم يعد لديهم القدرة على تحمل وقف المعاش، الذي يعتبر مصدراً أساسياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الظروف الصعبة و تم تحديد فئات معينة ستتأثر بوقف صرف المعاش، وسنوضح التفاصيل الكاملة حول هذه القضية المهمة في المقال التالي.

قانون التأمينات الإجتماعية الجديد

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024 على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف الزيادة الجديدة بدءًا من أول يوليو سنويًا، وتبلغ الزيادة القصوى 15% وبناءً على هذا القانون، من المقرر أن تكون زيادة المعاشات في عام 2024 متاحة ابتداءً من 1 يوليو 2024.

حالات وقف المعاش

تحدد المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق على الفور فوفقاً لهذه المادة، يتم قطع معاش المستحق اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تحدثت فيه إحدى الحالات التالية: