ارقي هواتف سامسونج مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G باداء وكاميرا مميزة

تم الكشف عن هاتف جديد من شركة سامسونج في فئة الهواتف المتوسطة العليا، وهو الـ Samsung Galaxy A55. يتميز الهاتف بتصميم مقاوم للماء مصنوع من الزجاج يعمل الهاتف بمعالج جديد من سامسونج، وهو Exynos 1480، ويتمتع بشاشة سوبر أموليد بتردد تحديث 120 هرتز ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل يأتي الهاتف أيضًا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط سنقوم فيما يلي بمراجعة المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A55 5G ونناقش أهم مميزاته وعيوبه وما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G

أبعاد الهاتف: 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم.

وزنه: 213 جرام.

مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67.

إطار من الألومنيوم مع زجاج محمي بطبقة Gorilla Glass.

الشاشة:

نوع Super AMOLED.

حجم 6.6 بوصة.

دقة 1080 × 2340 بكسل.

كثافة 390 بكسل لكل بوصة.

معدل تحديث 120 هرتز.

تدعم HDR10+.

طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus.

سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

الذاكرة والتخزين:

إصدارات الذاكرة:128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.

يدعم بطاقة ميموري لزيادة التخزين.

المعالج:

Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو.

معالج رسومي Xclipse 530.

الكاميرات: