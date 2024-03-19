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“راحتك بالدنيا” وصفة سحرية لتنظيف الانترية والكنب من أصعب البقع والأوساخ في دقائق!
العديد من الأمهات يتساءلن عن وصفة سهلة وبسيطة لتنظيف الانتريه والكنب من أصعب البقع والأوساخ لإعادتها نظيفة ولها رائحة منعشة وتكون خالية تمامًا من البقع الصعبة المتراكمة عليها والكنب والانتريه في حاجه دورية إلى التنظيف الشامل وتحديدًا إن كان في مكان الأطفال ففي ذلك الوقت تكون أكثر عرضة لتراكم الأتربة والبقع المستحيلة سوف نوضح حل بسيط وسهل بمقادير بسيطة ومتاحة لديك في المنزل، كما يمكنكِ إعداد خليط تنظيف قوي وبسيط سوف نشرح لكِ هذه الخلطة في هذا التقرير.
خطوات تنضيف الانتريه والكنب
سوف نعرض لكم بالفعل خلطة سحرية يمكن من خلالها إعادة الأنترية والكنب جديدًا المقادير الأساسية المطلوبة للخلطة هي:
- ملعقة من صودا الخبز.
- ملعقة من ملح الليمون.
- كميه مناسبه من شامبو تنظيف المفروشات.
- كميه مناسبه من سائل تنظيف الأطباق.
- فنجان صغير من الخل الأبيض.
- كميه مناسبه من الماء.
طريقة تنظيف الانتريه والكنب ببساطة
قومي بتنظيف الانتريه والكنب ببساطة عن طريق وجود خلطه كل حاجه على الوان والياف الانتريه والكنب لابد من اتباع الخطوات التالية لإعداد هذه الوصفة:
- كميه مناسبه من الماء الدافئ.
- قومي بوضع باقي المقادير عليه ويتم التقليب بشكل صحيح ويتم التقليب بشكل صحيح لكي يتفاعل وتختلط هذه المقادير وتكون خلطة التنظيف القوية.
- كما يمكنك ترك هذة الوصفة نصف ساعة قبل الاستخدام لكي يتجانس هذة المقادير وتتفاعل مع بعضها البعض.
- قومي بعد ذلك برش الكنب بالانتريه بالخل عن طريق بخاخة ثم قومي باستخدام قماشة ناعمة في دعك المفروشات.
- يجب أن تقومي بالتركيز على الأماكن التي تعاني من البقع الصعبة.
- سوف تلاحظين تلاشي الغبار والبقع بسهولة بدون أي مجهود وقت طويل.
- بعد ذلك قومي بالتنظيف قماش مبللة بالماء النظيف ثم ترك هذه المفروشات في مكان جيد التهوية لكي تجف تمامًا.