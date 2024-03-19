موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 10 على قناة mbc مصر وموعد الإعادة “صلاح هيقتل نعمة ولا هتسبقه بالانتقام!!”

تصاعدت أحداث مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقات السابقة، خصوصًا بعد قتل زوجها لها ورجعتها للحياة من جديد، ونجد متابعي المسلسل يتساءلون عن موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 10 والقناة الناقلة لـ مسلسل نعمه الافوكاتو الحلقه العاشره، حيث الحلقة الجديدة، والتي من المفترض أن تبدأ نعمة في الانتقام من زوجها، فهل يُنفذ تفكيره ويقتلها أم هي من تنتقم منه أولًا؟؟

موعد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 10

من المفترض أن مساء اليوم الثلاثاء سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل نعمه الافوكاتو، وسيتم عرضها على قناة إم بي سي مصر الأولى والثانية، حيث مواعيد العرض يوميًا في المواعيد التالية:

يتم إذاعة القناة عرض أول على قناة mbc مصر بتمام الساعة 10 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

إذاعة الحلقة في اليوم التالي الساعة 4:00 عصرًا على قناة إم بي سي مصر 2.

توقعات أحداث مسلسل نعمة الافوكاتو الحلقة 10

أمس تم عرض الحلقة التاسعة من مسلسل نعمه الافوكاتو، وقد شهدت ظهور نعمة إلى صلاح زوجها وزوجته الجديدة سارة، وتوالت الأحداث إلى أن انتهت بوجود نعمة في شقة أم صلاح “حماتها”، ومتوقع أن تقوم بطرد حماتها من الشقة، أو على الأقل إعلامها بأن تلك الشقة بمالها وسيتم نقلها باسم والدها.

ومن ناحية أخرى يُخطط صلاح زوجها مع زوجته “سارة مكاتب” إلى قتلها وتوافقه زوجتها، وبالطبع ستواجه نعمة كل ذلك وسوف تتفنن في أخذ حقها منه على مدار حلقات المسلسل، وبعد عرض الحلقة العاشرة غدًا سنتعرف على الكثير من تفاصيل الحلقة، وكل ما لدينا الآن توقعات من الأحداث.