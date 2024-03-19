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تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وخطوات استقبالها على الأقمار الصناعية

خطوات سهلة لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الريسيفر الخاص بك

صورة ayman ismaeil ayman ismaeilمنذ 14 ساعة
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قناة طيور الجنة بيبي
قناة طيور الجنة بيبي

تعتبر مرحلة الطفولة من أكثر المراحل حساسية لما لها من آثار مرتبطة بمستقبل الطفل وحياته، والطفل يكتسب القيم من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به، ويعتبر مشاهدة القنوات الفضائية ملاذ للطفل لما تحتويه من عناصر الجذب من الصوت والصورة التى يحبها الطفل، ويكتسب منها السلوك والقيم، لذا وجب على الآباء والأمهات اختيار القنوات الفضائية الهادفة التي يشاهدها الأطفال، وتعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات التى تركز على غرس القيم وتهذيب السلوك من منظور إسلامي رفيع.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي؟

أصبح الشغل الشاغل لدي الأسر العربية هو الاهتمام بأبنائهم وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، مستخدمين في ذلك قنوات الأطفال الهادفة التى تبث المحتوى الهادف، وقناة طيور الجنة تقدم محتوى ملائم للأطفال دون سن 12 سنة ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالجودة
نايل سات11274عمودي275003/4SD
عرب سات11396عمودي275003/4HD
عرب سات11073أفقي275006/5SD
سهيل سات11315أفقي275004/5HD

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

يمكن الاستمتاع بما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي للأطفال عن طريق اتباع مجموعة الخطوات التالية:

  • الضغط على زر (Menu قائمة) على جهاز الريسيفر.
  • أختيار التركيب ثم الضغط OK
  • إدخال الرقم السري المكون من أربعة أصفار.
  • الدخول على قائمة الترددات والضغط OK
  • اختيار إضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي.
  • أدخل التردد والبيانات الأخرى المطلوبة مثل (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).
  • اضغط على زر البحث.
  • انتظر حتى ينتهي البحث.
  • اضغط احفظ قناة بيبي.
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صورة ayman ismaeil ayman ismaeilمنذ 14 ساعة
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صورة ayman ismaeil

ayman ismaeil

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