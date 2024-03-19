تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وخطوات استقبالها على الأقمار الصناعية

تعتبر مرحلة الطفولة من أكثر المراحل حساسية لما لها من آثار مرتبطة بمستقبل الطفل وحياته، والطفل يكتسب القيم من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به، ويعتبر مشاهدة القنوات الفضائية ملاذ للطفل لما تحتويه من عناصر الجذب من الصوت والصورة التى يحبها الطفل، ويكتسب منها السلوك والقيم، لذا وجب على الآباء والأمهات اختيار القنوات الفضائية الهادفة التي يشاهدها الأطفال، وتعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات التى تركز على غرس القيم وتهذيب السلوك من منظور إسلامي رفيع.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي؟

أصبح الشغل الشاغل لدي الأسر العربية هو الاهتمام بأبنائهم وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، مستخدمين في ذلك قنوات الأطفال الهادفة التى تبث المحتوى الهادف، وقناة طيور الجنة تقدم محتوى ملائم للأطفال دون سن 12 سنة ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11274 عمودي 27500 3/4 SD عرب سات 11396 عمودي 27500 3/4 HD عرب سات 11073 أفقي 27500 6/5 SD سهيل سات 11315 أفقي 27500 4/5 HD

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

يمكن الاستمتاع بما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي للأطفال عن طريق اتباع مجموعة الخطوات التالية: