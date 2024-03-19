تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وخطوات استقبالها على الأقمار الصناعية
خطوات سهلة لضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الريسيفر الخاص بك
تعتبر مرحلة الطفولة من أكثر المراحل حساسية لما لها من آثار مرتبطة بمستقبل الطفل وحياته، والطفل يكتسب القيم من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به، ويعتبر مشاهدة القنوات الفضائية ملاذ للطفل لما تحتويه من عناصر الجذب من الصوت والصورة التى يحبها الطفل، ويكتسب منها السلوك والقيم، لذا وجب على الآباء والأمهات اختيار القنوات الفضائية الهادفة التي يشاهدها الأطفال، وتعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات التى تركز على غرس القيم وتهذيب السلوك من منظور إسلامي رفيع.
ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي؟
أصبح الشغل الشاغل لدي الأسر العربية هو الاهتمام بأبنائهم وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، مستخدمين في ذلك قنوات الأطفال الهادفة التى تبث المحتوى الهادف، وقناة طيور الجنة تقدم محتوى ملائم للأطفال دون سن 12 سنة ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|11274
|عمودي
|27500
|3/4
|SD
|عرب سات
|11396
|عمودي
|27500
|3/4
|HD
|عرب سات
|11073
|أفقي
|27500
|6/5
|SD
|سهيل سات
|11315
|أفقي
|27500
|4/5
|HD
استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد
يمكن الاستمتاع بما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي للأطفال عن طريق اتباع مجموعة الخطوات التالية:
- الضغط على زر (Menu قائمة) على جهاز الريسيفر.
- أختيار التركيب ثم الضغط OK
- إدخال الرقم السري المكون من أربعة أصفار.
- الدخول على قائمة الترددات والضغط OK
- اختيار إضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي.
- أدخل التردد والبيانات الأخرى المطلوبة مثل (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).
- اضغط على زر البحث.
- انتظر حتى ينتهي البحث.
- اضغط احفظ قناة بيبي.