“حوش واستثمر فلوس للعيال”.. أعلى عائد شهادات في البنوك.. اعرف دلوقتي الأفضل واختار صح هتبقى مليونير!!

مع ارتفاع الاهتمام بالبحث عن أفضل العوائد الاستثمارية، فإن البنوك الحكومية في مصر تبرز بشكل ملحوظ من خلال طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة و يأتي هذا في سياق ارتفاع أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، حيث بلغت نسبة العائد في الشهادات المقدمة من البنوك الحكومية حوالي 27% و23.5% و30% وهذا يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين والمودعين على حد سواء.

شهادات الادخار في البنك الاهلي المصري

يتميز البنك الأهلي المصري بإطلاق شهادة الادخار البلاتينية التي تتمتع بمدة تصل إلى عام وبعائد مجزي يبلغ 27% يصرف في نهاية المدة، بالإضافة إلى خيار الحصول على عائد بنسبة 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية استخدامها كضمان للاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان متعددة الأنواع.

ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لطلب الشراء.

شهادات الادخار في بنك مصر