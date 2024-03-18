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“حوش واستثمر فلوس للعيال”.. أعلى عائد شهادات في البنوك.. اعرف دلوقتي الأفضل واختار صح هتبقى مليونير!!

صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ 19 ساعة
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مع ارتفاع الاهتمام بالبحث عن أفضل العوائد الاستثمارية، فإن البنوك الحكومية في مصر تبرز بشكل ملحوظ من خلال طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة و يأتي هذا في سياق ارتفاع أسعار الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، حيث بلغت نسبة العائد في الشهادات المقدمة من البنوك الحكومية حوالي 27% و23.5% و30% وهذا  يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين والمودعين على حد سواء.

شهادات الادخار في البنك الاهلي المصري

  • يتميز البنك الأهلي المصري بإطلاق شهادة الادخار البلاتينية التي تتمتع بمدة تصل إلى عام وبعائد مجزي يبلغ 27% يصرف في نهاية المدة، بالإضافة إلى خيار الحصول على عائد بنسبة 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
  • ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية استخدامها كضمان للاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان متعددة الأنواع.
  • ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لطلب الشراء.

شهادات الادخار في بنك مصر

  • يتميز بنك مصر بإصدار شهادة الادخار طلعت حرب التي تمتاز بمدة تصل إلى عام وعائد مغرٍ يصل إلى 27% يتم صرفه في نهاية المدة، بالإضافة إلى خيار الحصول على عائد شهري بنسبة 23.5% سنويًا.
  • ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته، كما يتوجب استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
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صورة Mohamed Mostafa Mohamed Mostafaمنذ 19 ساعة
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صورة Mohamed Mostafa

Mohamed Mostafa

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