موعد صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024 وكيفية استلامها

أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024، والتي لم تكن المنحة الأولى التي تساعد من خلالها الحكومة مواطني الجزائر الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت، فهذه المنحة تساعدهم على عيش حياة جيدة وتخفيف الصعوبات الاقتصادية عليهم والقدرة على شراء كافة ما يلزمهم في شهر، كما دعت الحكومة جميع الفئات المستحقة بالإسراع إلى التسجيل في المنحة للحصول على مستحقاتهم.

موعد صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024

تبعًا لما أوضحته الجهات الحكومية الجزائرية حول موعد صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024، أنه سيأتي في 16 رمضان 1445 وسيستمر حتى نهاية الشهر، كما طلبت من كافة الفئات المستحقة بالاستعداد عبر تجهيز كافة الأوراق اللازمة كالإثبات الشخصي للمواطن، والهوية الأساسية، وذلك من أجل سرعة وسهولة الحصول على القفة الرمضانية وعدم مواجهة أي معوقات.

كيفية استلام القفة الرمضانية في الجزائر 2024

مع الإعلان عن موعد صرف القفة الرمضانية بدأ جميع المستفيدين في البحث حول كيفية استلام مبلغ الدعم المالي، وجاءت طريقة الاستلام فيما يلي:

قيام المواطن بتوفير البطاقة التعريفية، وذلك بغرض التحقق من هويته.

تقديم شهادة الدخل الأساسية والتي تُثبت بحاجاتهم إلى المنحة المالية.

ضرورة استيفاء المواطنين كافة المعايير المحددة لاستحقاق المنحة قانونيًا.

التسجيل على القفة الرمضانية، ويستم إتاحته مرة أخرى في كافة أنحاء الجزائر.

ضرورة امتلاك المستفيدين حساب بنكي، حيث من خلاله سيتم تحويل المساعدة المالية إليه بشكل مباشر.

التسجيل في صرف القفة الرمضانية في الجزائر 2024

إذا كنت ترغب في الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للفئات محدودي الدخل والذي يبلغ إلى 10 آلاف دينار جزائري، لتتمكن من تلبية مختلف احتياجات الحياة الأساسية، فيجب التسجيل في القفة الرمضانية وذلك عبر اتباع الخطوات المتسلسلة الآتية: