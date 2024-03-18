” عاجل زيادة 100 ألف ” تعرف على الزيادة الجديدة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق وطريقة الاستعلام عنه عبر mof.gov.iq

الزيادة الجديدة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق وطريقة الاستعلام، الحكومة العراقية حريصة كل الحرص على جميع المتقاعدين لأنها تهدف إلى توفير لهم مستوى معيشة يتوازن مع جميع المواطنين الآخرين العاملين، ولذلك حرصت العراق على توفير زيادة على معاشات جميع الأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار وسوف تكون قيمة الزيادة 100 الف دينار، وذلك حتى يتمكنوا من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.

الزيادة الجديدة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق

‏قامت الحكومة العراقية بزيادة المعاشات لعدد كبير من الأشخاص وخصوصًا الذين يقل راتبهم عن مليون دينار، وبعد الزيادة سوف يكون سلم رواتب المتقاعدين:

ستكون قيمة الراتب الخاص بالشخص الذي يتقاضى 500 ألف دينار عراقي بعد الزيادة حوالى 600 ألف دينار عراقي.

ولكن الشخص الذي راتبه 600 ألف دينار عراقي فسوف يكون راتبه بعد الزيادة 700 ألف دينار عراقي.

‏والشخص الذي يحصل على راتب 700 الف دينار سوف يكون راتبه بعد الزيادة 800 الف دينار.

‏ولكن الشخص الذي يكون راتبه 800 الف دينار سوف يكون راتبه بعد الزيادة 900 الف دينار.

‏بينما الشخص الذي يتقاضى 900 الف دينار، سيكون الراتب الخاص به بعد الزيادة مليون دينار عراقي.

الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين عبر mof.gov.iq

لكي يتمكن جميع المتقاعدين في العراق من معرفة قيمة الرواتب الخاصة بهم وخصوصًا بعد عملية الزيادة الجديدة يمكن أن يتم اتباع الخطوات الآتية: