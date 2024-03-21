أي الأخبار الحلوة دي هتستلم 1000 جنيه فوراً.. اعرف رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للعام 2024

وضحت حكومة مصر عن الاجراءات التي يمكن اتباعها للاستفسار عن منحة العمال الغير منتظمين لعام ٢٠٢٤، وذلك بهدف مساعدة جميع المواطنين الذين لا يوجد لديهم عمل في تلبية احتياجاتهم الحياتية وتحسين مستواهم الاجتماعي، وقد استهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده على الفقراء والمساكين الفئات ذات الدخل المنعدم، وسوف نتعرف الآن على كيفية التقديم والشروط اللازمة للحصول على هذه المنحة.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن تيسير إجراءات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، وذلك للأشخاص المسجلين في وزارة العمل حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن كل شيء يخص المنحة من خلال الاتصال بالرقم 142 أو بالاتصال بالخط الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة وهو 19468، ويمكن أيضا تنفيذ بعض الخطوات اللازمة لتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل:

قم أولاً بالدخول على الصفحة الرئيسية لوزارة القوى العاملة.

ثم اختر التسجيل في القوى العاملة.

في المربع التالي اكتب الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

بعدها أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم بعد ذلك أدخل بعض البيانات الشخصية مثل: الدخل الشهري، والجنس، والحالة الاجتماعية، ومكان الإقامة.

قم بتصوير البطاقة من الوجه والظهر.

بعدها يكون الطلب تم رفعه بنجاح.

ماهي شروط الحصول على العمالة الغير منتظمة؟

هناك العديد من التساؤلات لدى بعض الأشخاص عن الشروط الأساسية التي تحتاج إلى توافرها عند تقديم طلب للاستفسار أو التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وسوف نتعرف على هذه الشروط في السطور التالية: