تكنولوجيا
“ثبتها وابدأ الأكشن”.. خطوات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 grand theft auto على الهواتف الأندرويد والآيفون آخر تحديث GTA V
مما لا شك فيه أن لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من الألعاب المفضلة لدى الكثيرين حيث أنها شيقة ومثيرة وتنال على إعجاب جميع الفئات العمرية المختلفة، حيث احتوائها على الكثير من المهمات المتباينة، وهي من الألعاب الإجرامية حيث تدور حول مايكل الفقير الذي يلجأ إلى الأفعال الإجرامية حيث سرقة الآخرين وأخذ أموالهم وسياراتهم من خلال الأساليب الاجرامية المسلية، ونظرا لأن الكثير يفضلون لعبها فسنتطرق إلى كيفية تحميل اللعبة من خلال هذا المقال.
كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5
يمكن عن طريق بعض الخطوات البسيطة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 والتمتع بها حيث يتم اتباع التالي:
- يجب أولا التوجه إلى متجر بلاي لتحميل اللعبة.
- من خلال شريط البحث يتم كتابة اسم اللعبة باللغة الإنجليزية.
- بعد ذلك سيتم ظهور اللعبة أمامها كلمة تثبيت عليك بالضغط على هذه الكلمة والانتظار لاكتمال التثبيت وحتى ظهور كلمة فتح.
- اضغط بعد ذلك على كلمة فتح وبهذا فإن التحميل تم بنجاح وما عليك الآن إلا الاستمتاع باللعبة.
مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو 5
لم تقتصر مميزات اللعبة على الاستمتاع بها فقط ولكنها أيضا تحتوي على الكثير من المزايا الأخرى التي جعلتها محط إعجاب الجميع وتلك المزايا كالتالي:
- يمكن حصول اللاعبين على مكافأة شهرية.
- تحتوي على سباقات الدراجات النارية.
- كذلك يتوفر بها السيارات الخاصة التي يمكن من خلالها الاستمتاع إضافة إلى السباقات التقليدية.
- أيضا يتوفر بها أشكال ثلاثية الأبعاد والتي تتضمن الأشجار والبحار وغيره.
- فضلا عن عدم استهلاكها البيانات أو الطاقة بالشكل الكبير.
- كما يمكن عن طريق اللعبة تصميم مختلف الشخصيات.
- تمكن اللاعب من تغيير الملابس والنظارات وهذا ما يزيد من تمتعه باللعبة لحد أكبر.
- اللعبة أيضا متوفرة بالعديد من التطورات التي تجعلها مناسبة لكافة الأجهزة.