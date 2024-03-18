“بدء حجز الهاتف”.. أبرز مواصفات هاتف هواوي Nova 12s الجديد وفقاً لبعض التسريبات قبل إطلاقه

ظهرت بعض التسريبات الجديدة فيما يخص تصميم ومواصفات هاتف العملاق الصيني الجديد هواوي Nova 12s، ومن المفترض أن تقوم شركة هواوي قريبا بالإعلان عن الهاتف، يأتي الهاتف الجديد بتصميم يحاكي هاتف هواوي نوفا 12 lite بشكل خاص في تصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية، تابع مقالنا لمعرفة باقي التفاصيل.

مواصفات هاتف هواوي Nova 12s وفقاً للتسريبات

وفقا لما تم الإفصاح عنه في التسريبات التي صدرت حول الهاتف الجديد فإن الهاتف الجديد سوف يكون بتصميم مسطح من الحواف مع انحناء بسيط فيه من أجل تجربة أفضل في الإمساك بالهاتف، وأيضا يأتي الهاتف بذاكرة تخزين كبيرة تقدر ب 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا، وإضافة إلى هذا فإن الهاتف سوف يأتي بكاميرا أمامية للسيلفي في ثقب الشاشة وسوف تكون بدقة 60 ميجا بكسل وتتميز بأنها ذات زوايا عرض واسعة Wide.

إلى جانب هذا فإن الهاتف سوف يدعم تقنية الشحن السريع super charge Turbo التي بقدرة 66 وات، أما عن سمك الهاتف فإن الهاتف يتميز بالتصميم النحيف حيث يصل سمكه إلى 6.88 مم ومن المقرر أن يكون وزنه إلى حوالي 1688 جرام وبالنسبة إلى الألوان يتوقع أن يأتي منه لونين هما الأبيض والأزرق، والإعلان الرسمي للهاتف سوف يصدر خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن يكون يوم 21 من مارس الجاري، وفيما يلي مواصفات الهاتف وفقاً للتسريبات بشكل ملخص:

التصميم: تصميم مسطح من الحواف مع انحناء بسيط لتحسين تجربة الإمساك بالهاتف.

ذاكرة تخزين بحجم 256 جيجابايت.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت.

كاميرا أمامية للسيلفي في ثقب الشاشة بدقة 60 ميجابكسل وزوايا عرض واسعة.

دعم تقنية الشحن السريع super charge Turbo بقوة 66 واط.

سمك الهاتف: 6.88 مم.

الوزن: حوالي 1688 جرام.

الألوان: متوقع أن يكون الهاتف متوفرًا باللونين الأبيض والأزرق.

الإعلان الرسمي: من المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي للهاتف في الأيام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يكون في 21 مارس الجاري.

شركة هواوي

شركة هواوي هي شركة صينية يقع مقرها الرئيسي في شنتشن قوانغدونغ، وتتخصص الشركة في تصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والالكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والحاسوب المحمول والساعات الذكية ولكن أكثر ما يعرفه العملاء وتشتهر به الشركة هو صناعة الهواتف المحمولة الذكية.