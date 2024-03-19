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“رمضانك عندنا جاحه تانيه” أسرار تحضير القطايف المقرمشة واللذيذة في البيت بطرق مبتكرة ومميزة بوش
تعتبر القطايف واحدة من الحلويات الشهيرة في البلاد العربية، ولا سيما في مناطق الشام ومصر وتعتبر هذه الحلوى لذيذة ومحببة للجميع، ويتم تناولها في مناسبات مختلفة مثل الأعياد والمناسبات الخاصة، وتتميز القطايف بتنوع طرق تحضيرها وتقديمها ويمكن إعدادها بالقلي في الزيت لتصبح مقرمشة ولذيذة، أو يمكن تحضيرها بدون قلي في الفرن لتكون خفيفة وصحية، كما يمكن ملء القطايف بمجموعة متنوعة من الحشوات، مثل الجوز، واللوز، وجوز الهند والزبيب، والفول السوداني، والمهلبية، والكاسترد وهذا يعطي المتذوقين الكثير من الخيارات للاستمتاع بالقطايف وفقًا لأذواقهم الشخصية.
طريقة عمل القطايف في الخلاط
اذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير القطايف في المنزل، يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي لتبسيط عملية العجن وتحضير العجينة وفيما يلي طريقة تحضير القطايف في الخلاط:
المكونات:
- كوبيبن دقيق.
- كوبيبن ماء دافئ.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- معلقتين كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة لبن بودرة.
- رشة ملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء الخلاط الكهربائي، أضف الدقيق، البيكنج بودر، النشا، السكر، الخميرة الفورية، اللبن البودرة، ورشة الملح وقم بتشغيل الخلاط على سرعة منخفضة لمزج المكونات الجافة معًا.
- أضف الماء الدافئ تدريجياً إلى الخليط في الخلاط، مع استمرار التشغيل على سرعة منخفضة، قم بزيادة سرعة الخلاط قليلاً حتى يتم خلط العجينة بشكل جيد وتصبح لينة ومرنة.
- اترك العجينة في وعاء الخلاط لمدة نصف ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر وتتضاعف في الحجم.
- بعد تخمر العجينة، قم بتسخين مقلاة تيفال أو صاج على نار متوسطة وادهنها بالزيت.
- ضع مقدار صغير من العجينة على النار واتركها لبضع ثوانٍ حتى تبدأ بالتكون فقاعات من الأعلى، ثم قم برفع القطايف بلطف باستخدام ملعقة أو أداة تقليب.
- قم بوضع القطايف المطهية على صينية وضع قطعة من القماش النظيفة بين كل قطيفة وأخرى لتفصل بينها وتمنع التصاقها.
- استمر في صنع القطايف حتى يتم استخدام كل العجينة.
- بعد ذلك، يمكنك ملء القطايف بالحشوة التي تفضلها، مثل الجبنة أو الفستق أو القشطة.