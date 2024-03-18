“اضحك والعب” اضبط تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry للأطفال 2024

يعد البحث عن أحدث تردد قناة توم وجيري توم وجيري أمرًا يشغل بال الملايين في مختلف الدول العربية. فالقناة التي تتيح للمشاهدين مشاهدة سلسلة أفلام توم وجيري على مدار الساعة، بلا توقف أو تشويش، تعتبر خيارًا مثاليًا لعشاق هذه الشخصيات الكرتونية الشهيرة. ولذلك، فإن عمليات البحث عن التردد الأحدث للقناة تزداد تصاعدًا وتكثفًا، حيث يسعى الجميع للحصول على فرصة مشاهدة أفلام توم وجيري بكل سهولة ويسر.

قناة توم وجيري

توم وجيري، تعتبر قناة مخصصة للأطفال تُبث على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وتأسست قناة توم وجيري عام 2007، وتقدم محتوى غنيًا من الرسوم المتحركة الكلاسيكية والحديثة، وباتت وجهة أساسية للأطفال من جميع الأعمار وتُتيح القناة للأطفال فرصة المشاركة في الألعاب والمسابقات عبر موقعها الإلكتروني.وتُقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية،مثل توم وجيري تلك السلسلة الكلاسيكية التي لا تزال تُثير الضحك حتى يومنا هذا ولووني تونز ومغامرات ميكي ماوس، دافي داك، وباقي شخصيات لووني تونز المحبوبة وسكوبي دو: مغامرات عصابة سكوبي دو الغامضة و مغامرات بن تنيسون مع ساعته الغريبة ومغامرات سبونج بوب تحت الماء.

تردد قناة Tom And Jerry

تعتبر قناة القط والفأر توم وجيري واحدة من القنوات الأكثر شعبية في الدول العربية، حيث يسعى الملايين من الأشخاص للحصول على أحدث تردد لهذه القناة المحبوبة فبفضل هذا التردد، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة سلسلة أفلام توم وجيري على مدار الساعة

تردد قناة توم وجيري :11345.

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6 .

جهة الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر عرب سات

يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالقناة وتتمثل في التالي: