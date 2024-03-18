مسلم يفجر مفاجأة بإعلان فسخ خطوبته بشكل مفاجئ على خطيبتة يارا

المطرب مسلم، المعروف بتأثيره الكبير في موسيقى المهرجانات، أثار جدلاً واسعاً بإعلانه المفاجئ عن فسخ خطوبته من يارا، مما أحدث ضجة بين جمهوره ومتابعي الأخبار الفنية، الفنان قام بإزالة جميع الصور التي تجمعه بخطيبته من حسابه الشخصي على إنستجرام، ما أكد للجميع حقيقة الانفصال الذي قال عنه أنه تم “في هدوء”، علاوة على ذلك، نشر مسلم “ستوري” على إنستجرام أرفقه بعبارة “خلصت يا جماعة”، موجهاً بذلك رسالة واضحة لمتابعيه حول إغلاق صفحة هذا الفصل من حياته.

انفصال مسلم عن خطيبته

هذا الإعلان يأتي بعد فترة قصيرة من الاحتفال بخطوبته في حدث ضخم شهدته الأوساط الفنية والاجتماعية، وذلك بعد فترة لا تتجاوز الشهرين على انفصاله عن زوجته السابقة، ميكا البغدادي، التي كانت قد أنجبت له طفلاً، الانفصال عن ميكا والتحول السريع نحو خطوبة جديدة كان قد أثار الكثير من الأسئلة والتكهنات حول استقرار حياة مسلم العاطفية وقراراته في هذا الصدد.

دعم جمهور مسلم له

المتابعون والجمهور عبروا عن مشاعر متباينة تجاه الأخبار، ما بين الدعم والتعاطف مع مسلم في قراره، وبين الحيرة والفضول حول أسباب الانفصال السريع، الحقيقة أن قصص الحب والعلاقات في الوسط الفني غالباً ما تحمل في طياتها الكثير من التعقيدات والتحديات، ويبدو أن مسلم ويارا لم يجدا سبيلاً لتجاوز تلك التحديات معاً.

من الواضح أن مسلم يرغب في طي صفحة هذا الفصل من حياته بسلام والمضي قدماً، مؤكداً على احترام العلاقة التي جمعته بيارا ولكن مشيراً في الوقت ذاته إلى نهايتها، يبقى للزمن أن يكشف المزيد حول تطورات حياة مسلم الشخصية والفنية، وكيف ستؤثر هذه الأحداث على مسيرته الموسيقية وصورته أمام جمهوره.