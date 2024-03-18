” إلحق سجل العيال “.. طريقة تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024.. افرح هتاخد سكر وزيت ببلاش

طريقة تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024، يعتبر الانضمام إلى التموين هو واحد من أهداف الكثير من الأشخاص حتى يتمكنوا من شراء السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها وبأسعار معقولة مقارنةً بالأسعار التي تتواجد في الأسواق، وبعد الإعلان عن إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين الكثير من الأشخاص يتساءلون عن الطريقة وعن موعد الإضافة وكذلك يتساءلون عن الفئات التي يتم سحبهم من على بطاقة التموين وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.

طريقة تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2024

‏يمكن أن يتم تسجيل المواليد على بطاقة التمويل الخاصة بأي أسرة بسهولة كبيرة وذلك اتباع الخطوات التالية:

‏أولا يتم الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتموين في مصر وهي دعم مصر الرقمية.

‏القيام بتسجيل الدخول بشكل طبيعي بإدخال البيانات وفي حالة عدم توافر حساب على المنصة يمكن أن يتم القيام بإنشاء حساب جديد بسهولة كبيرة.

من ‏القائمة الرئيسية يتم الدخول على الخدمات الخاصة بالتموين.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإضافة مواليد جدد.

‏إدخال جميع البيانات المطلوبة في مكانها بشكل صحيح ولابد أن يتم إدخال عدد أفراد الأسرة.

‏إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطفل الجديد المراد إضافته إلى بطاقة التموين.

‏إدخال رقم بطاقة الهوية الشخصية من على شهادة الميلاد الخاصة بالطفل وتحديد جنس الطفل ذكر أو أنثى.

‏يتم إرسال الطلب بعد ذلك ليتم مراجعته.

أسباب رفض إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

هناك مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي: