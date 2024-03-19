“شعرك هيبقى كثيف أوي وناعم زي الحرير” خلطة سحرية تكثف شعرك في أسبوع!

تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تواجهها الكثير من الفتيات، خاصة لمن لديهم صلع وراثي أو نتيجة لأسباب نفسية، مما يلجئون للخضوع لجلسات البلازما واستعمال منتجات العناية بالشعر التي تؤثر بالسلب على عكس الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر والحصول على النتائج التي ترغبين بها، تكلفتها تكون رمزية مقارنة بأسعار المنتجات الأخرى، لذلك جئنا إليكم بأفضل خلطات تكثيف الشعر الخفيف بخطوات بسيطة.

خلطات تكثيف الشعر الخفيف

الخلطات الطبيعية من أكثر الطرق التي يمكنك الاستفادة منها في البشرة أو الشعر، العديد من السيدات يعانون من مشكلة الشعر الخفيف، لكن يمكن معالجة ذلك من خلال استخدام الوصفات الطبيعية، تعتبر الاختيار الأفضل لك، سنعرض لكم أفضل الوصفات بمكونات طبيعية من خلال فيما يلي:

البيض

يعتبر مصدر أساسي للبروتين، يساعد على بناء الشعر وتغذيته مع تحفيز نموة، تابع فيما يلي للتعرف على كيفية استخدامه:

نحضر وعاء، نضيف إليه بيضتين، نخفقهم جيدا، ثم نضع الخليط على الشعر، يترك لمدة ثلث ساعة، ثم نغسل الشعر باستعمال الماء والشامبو الخاص بك، نكرر تلك الوصفة أربع مرات في الأسبوع.

استعمال البيض مع إضافات

نحضر وعاء، نضيف إليه صفار بيض مع كمية ملائمة من زيت الزيتون، نخلط المكونات، ثم نضعها على الشعر، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل باستخدام الشامبو والماء.

عصير البرتقال

يعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على تكثيف الشعر، ومعالجته من القشرة، للتعرف على كيفية استعمال تابع فيما يلي:

نقطع ثمرة برتقالة، نضعها في الخلاط، تخلط، ثم نضعها على الشعر هو جاف لمدة ثلث ساعة.

نحضر وعاء، نضيف إليه لب البرتقال مع التفاح المهروس، يضع المزيج على الشعر لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء والشامبو.

زيت جوز الهند

يعتبر من أكثر الزيوت التي تساعد على تكثيف الشعر، لأنه يتضمن على بروتينات تعمل على تقوية الشعر، سنعرض فيما يلي كيفية استخدامه:

نسخن زيت جوز الهند جيدا.

ندلك به فروة الرأس، يجب أن نهتم أن يغطي الزيت الشعر.

نترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة.

الافوكادو

يعتبر من أكثر الفواكه التي تمد الجسم بفوائد عديدة، للتعرف على كيفية استخدامه، تابع فيما يلي: