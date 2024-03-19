الحقيقة اي!!.. هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟.. رؤساء المحافظات يجيبون

غدا عطلة رسمية، يتساءل الكثيرون بدولة العراق عن ما إذا كان غدا أجازة رسمية بالعراق بعدما انتشرت أنباء بين المواطنين حول وجود عطلة يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وينتظر الكثيرون بفارغ الصبر الحصول على عطلة لأخذ قسط من الراحة بعد أيام من العمل والدراسة خلال شهر رمضان الكريم، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال حقيقة وجود عطلة بالعراق غدا.

هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟.. رؤساء المحافظات يجيبون