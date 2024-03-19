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الحقيقة اي!!.. هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟.. رؤساء المحافظات يجيبون
غدا عطلة رسمية، يتساءل الكثيرون بدولة العراق عن ما إذا كان غدا أجازة رسمية بالعراق بعدما انتشرت أنباء بين المواطنين حول وجود عطلة يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وينتظر الكثيرون بفارغ الصبر الحصول على عطلة لأخذ قسط من الراحة بعد أيام من العمل والدراسة خلال شهر رمضان الكريم، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال حقيقة وجود عطلة بالعراق غدا.
هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟.. رؤساء المحافظات يجيبون
وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلن عدد من محافظي العراق عن تعطيل العمل غدا الثلاثاء 19 مارس لعام 2024، وجاءت تلك المحافظات كالتالي، محافظة بابل ومحافظة الأنبار ومحافظة المثنى ومحافظة الأنبار ومحافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة ذي قار ومحافظة النجف ومحافظة الديوانية ومحافظة نينوي ومحافظة واسط شمول الدوائر ومحافظة كركوك.
العطلات الرسمية في العراق
توجد العديد من العطلات الرسمية في العراق على مدار العام، ويحق للموظفين والطلاب الحصول على راحة وعدم الذهاب الى مقار عملهم أو المدارس والجامعات في تلك الأيام، يذكر أن بعض هذه المناسبات تمتد فيها الأجازة لثلاثة وأربعة أيام مثل أجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيما يلي نستعرض لكم أيام الأجازات الرسمية في العام 2024 :
- رأس السنة الميلادية : الاثنين 1 يناير.
- عطلة الجيش العراقي : السبت 6 يناير.
- عيد نوروز أو عيد الأم: 21 مارس.
- عيد الفطر المبارك : الأربعاء 10 أبريل.
- عيد العمال : الأربعاء 1 مايو.
- عيد الأضحى المبارك : الأربعاء 17 يونيو.
- رأس السنة الهجرية : الاثنين 8 يوليو.
- يوم تأسيس جمهورية العراق : الاحد 14 يوليو.
- يوم عاشوراء : الثلاثاء 16 يوليو.
- المولد النبوي الشريف : الاثنين 16 سبتمبر.