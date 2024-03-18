“اعرف الجديد دلوقتي”.. هذه هي مواعيد مترو الأنفاق الخطوط الثلاثة الجدد .. عشان لو متعرفش!!

تزداد حالة البحث المستمر عن مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان الكريم، حيث يتوقع أن يشهد هذا الشهر تغييرات في جداول ومواعيد العمل على خطوط المترو الثلاثة وبناءً على توجيهات وزارة النقل وجدول الهيئة القومية للأنفاق، التي تم تنفيذها اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، 11 مارس 2024، وتشمل كافة محافظات القاهرة الكبرى، بهدف توفير تجربة سفر ميسرة وسلسة للجميع خلال هذا الشهر المبارك.

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان

تعمل محطة حلوان وحتى محطة المرج بداية من الساعة 5:15 صباحًا حتى الساعة 1:00 صباحًا، بينما يبدأ العمل في الخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب في الساعة 5:15 صباحًا، وينتهي العمل فيهما الساعة 1:00 منتصف الليل.

أما الخط الثالث، فيبدأ العمل من منطقة عدلي منصور ومنطقة المحور وروض الفرج في الساعة 7:15 صباحًا، وينتهي العمل فيه الساعة 1:00 صباحًا.

قطار الكهرباء الخفيف، فيبدأ العمل من منطقة عدلي ومنطقة الفنون والثقافة في الساعة 6:00 صباحًا، وينتهي العمل فيه الساعة 1:00 صباحًا.

تعديل مواعيد قطارات مترو الأنفاق