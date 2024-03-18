طبخ
استمتعي بوصفة كباب الحلة الشهية بطعمها المميز وبكل أسرارها
تعتبر المطبخ المصري من أغنى وأشهى المطابخ في العالم، حيث يتميز بتنوع وتعدد أطباقه الشهية والمميزة ومن بين تلك الأطباق اللذيذة والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر وخارجها، يأتي كباب الحلة كواحد من أبرز الأطباق التي يتميز بها المطبخ المصري، ويعتبر كباب الحلة وجبة شهية ومغذية في آن واحد، حيث يحتوي على اللحم الطري والناعم، والبصل الذهبي المقلي، والتوابل العطرية التي تضفي عليه نكهة مميزة، ويقدم كباب الحلة في مناسبات مختلفة وعلى موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر من الأطباق المفضلة لدى العديد من الأسر المصرية.
طريقة عمل كباب الحلة
المكونات:
- 1 كيلوغرام من لحم البقر المفروم.
- 1 كيلوغرام من البصل المفروم.
- 4 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 حبات بطاطس مقطعة إلى مكعبات.
- رشة من جوزة الطيب.
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
- نصف كوب من زبدة أو زيت الطهي.
- مكعب مرق دجاج.
طريقة التحضير:
- في وعاء عميق، ضعي الزبدة أو زيت الطهي وسخنيه على نار متوسطة حتى يذوب.
- أضيفي لحم البقر المفروم إلى الزبدة أو الزيت وقلبيه حتى يتغير لونه.
- أضيفي البصل المفروم جوليان مع الاستمرار في التقليب المستمر حتى يذبل ويصبح طريًا.
- أضيفي جوزة الطيب، والفلفل الأسود، ثم أضيفي الثوم المهروس واستمري في التقليب لمدة دقيقتين.
- غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- إذا كان اللحم بحاجة إلى الماء لتجنب حرقه، يمكنك إضافة القليل من الماء الدافئ.
- قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في طاجن الفرن، ضعي البطاطس في الأسفل، ثم أضيفي اللحم المحمص والبصل والملح ومكعب مرق دجاج مع نصف كوب من الماء.
- غلفي الطاجن بورق الفويل لمنع تبخر الرطوبة وضمان نضج البطاطس واللحم.
- ضعي الطاجن في الفرن المُحمى مسبقًا واتركيه لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج اللحم وتستوي البطاطس
بعد انتهاء فترة الخبز، قومي بتقديم كباب الحلة في طبق التقديم وقدميه ساخنًا مع الخبز العربي.