استمتعي بوصفة كباب الحلة الشهية بطعمها المميز وبكل أسرارها

تعتبر المطبخ المصري من أغنى وأشهى المطابخ في العالم، حيث يتميز بتنوع وتعدد أطباقه الشهية والمميزة ومن بين تلك الأطباق اللذيذة والتي تحظى بشعبية كبيرة في مصر وخارجها، يأتي كباب الحلة كواحد من أبرز الأطباق التي يتميز بها المطبخ المصري، ويعتبر كباب الحلة وجبة شهية ومغذية في آن واحد، حيث يحتوي على اللحم الطري والناعم، والبصل الذهبي المقلي، والتوابل العطرية التي تضفي عليه نكهة مميزة، ويقدم كباب الحلة في مناسبات مختلفة وعلى موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعتبر من الأطباق المفضلة لدى العديد من الأسر المصرية.

طريقة عمل كباب الحلة

المكونات:

1 كيلوغرام من لحم البقر المفروم.

1 كيلوغرام من البصل المفروم.

4 فصوص ثوم مهروسة.

2 حبات بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

رشة من جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

نصف كوب من زبدة أو زيت الطهي.

مكعب مرق دجاج.

طريقة التحضير: