“شوف انت منهم ولالا؟!”.. أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024 .. اعرفها قبل اي حد!

بعد انتظار طويل، أعلنت وزارة التربية العراقية أسماء المقبولين في تعيينات عام 2024، بعد فتح باب التقدم لشغل وظيفة معلم لسد العجز الكبير في المدارس و شهدت هذه الوظيفة إقبالًا كبيرًا من شباب الخريجين المؤهلين للعمل بالوزارة، وأخيرًا تم الكشف عن نتائج المقبولين الذين يتوافر فيهم الشروط الموضحة مسبقًا، والتي أعلنتها الوزارة قبل فترة من إعلان الوظائف المتاحة. فيما يلي نستعرض أهم تفاصيل نتيجة وظائف التربية العراقية.

أسماء المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024

يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة معلم بوزارة التربية العراقية الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

اختر من الشاشة الرئيسية عقود وزارة التربية والتعليم.

قم بإدخال بيانات المتقدم (الاسم – رقم الهوية – رقم التسجيل).

اختر التخصص المناسب.

حدد محافظة السكن للمتقدم.

اضغط على كلمة استعلام لعرض نتائج تعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024.

الشروط لشغل وظيفة معلم بالتربية العراقية

وزارة التربية في جمهورية العراق حددت مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين قبل التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية لعام 2024، وتشمل هذه الشروط: