“شدّ الوجه بدون عمليات تجميل” ودّعي التجاعيد وعلامات الشيخوخة مع روتين العناية بالبشرة بمواد طبيعية!

منذ القدم كانت النساء تستخدم روتين العناية بالبشرة بمواد طبيعية، وذلك أكسبهم بشرة نضرة خالية من المشاكل التي تعاني منها معظم السيدات اليوم، ويكمن السر وراء حصولهم على بشرة ناعمة ومشرقة على استخدام المستحضرات الخالية من المواد الكيميائية التى تعمل على تعدد الأضرار التي تواجه البشرة وذلك حسب نوعها سواء كانت بشرة جافة أو دهنية.

روتين العناية بالبشرة بمواد طبيعية

يعتبر استخدام المواد الطبيعية في مستحضرات التجميل من العادات الصحيحة والمتبعة منذ القدم، ولكي نعرف نوع المواد الطبيعية التي توضع على البشرة لا بد من معرفة نوع البشرة والمواد الملائمة لها حتى لا تلحق بها أضرار مثل ظهور حب الشباب والأصباغ وغيرها من المشاكل، ولكي نتعرف على أنواع البشرة يمكن عرضها على النحو التالي:

البشرة الجافة: وهي البشرة التي تكون مصحوبة بخشونة والجلد يحدث له تقشير.

البشرة الدهنية: هي بشرة تكون تكون المسام الموجودة بها واسعة بالإضافة إلى كونها لامعة وزاهية.

البشرة المختلطة: وهذه البشرة تحتوي على نوعين البشرة السابقين، حيث أنها تكون جافة في الخدين أما تكون دهنية في الذقن والجبين والأنف.

البشرة الحساسة: وتعرف من اسمها فهي سريعة التهيج والحساسية، ومن استخدام المواد الكيميائية الداخلة في منتجات العناية بالبشرة والروائح يؤدي إلى الحكة والحرقان.

البشرة الطبيعية: وهذه أكثر أنواع البشرة استقرار، حيث أنها تكون متوازنة عند استخدام المنتجات للعناية بالبشرة.

خطوات العناية بالبشرة يومياً

لكي تحصلي على بشرة مشرقة ونضرة من الضروري أن تتبعي روتين للعناية بالبشرة، وهذا الروتين يحمي البشرة من كثير من المشاكل التي يمكن أن تواجهها، ويمكن عرض الخطوات الأساسية للروتين الخاص بالعناية بالبشرة من خلال ثلاث خطوات على النحو التالي: