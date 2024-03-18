ودّعي البشرة الباهتة والرؤوس السوداء والبثور مع أفضل ماسكات تنظيف طبيعية من مطبخك!

تنظيف البشرة من أكثر الأمور التي تهتم بها أي فتاة أو امرأة، تعتبر الطرق الطبيعية هي الأفضل لتنظيف وحماية الجلد، أكثر أمان من منتجات العناية بالبشرة، يمكنكِ تحضير أفضل الوصفات الطبيعية في منزلك بمكونات أغلبها لديكي، إضافة إلى ذلك تكون تكلفتها بسيطة مقارنة بأسعار المنتجات التي توجد في السوق، لذلك سنقدم لكم أفضل ماسكات لتنظيف البشرة في المنزل بخطوات بسيطة.

ماسكات لتنظيف البشرة في المنزل

المكونات الطبيعية لا يوجد أفضل منها، خاصة لاستخدامها لتنظيف البشرة، إضافة إلى أن طريقة تحضيرها بسيطة وتكلفتها اقتصادية، لذلك جئنا إليكم بأفضل المكونات العناية بالبشرة، للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

زيت جوز الهند

المميز به إنه يساعد على التخلص من الشوائب، يحتوي على حمض اللينوليك الي يعمل على محاربة حب الشباب، حمض اللوريك الذي يساعد على ترطيب البشرة.

خل التفاح

خل التفاح من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تقشير الجلد، كما يساعد على تجديد الخلايا وتنظيف البشرة، لإحتوائه على حمض الماليك، إضافة إلى قدرته على التخلص من حب الشباب عدم انسداد المسام.

العسل والليمون

يعتبر مزيج العسل والليمون مطهر طبيعي، يساعد على تنظيف البشرة، و مضاد حيوي للجراثيم والبكتيريا، يتضمن على العديد مضادات الأكسدة، التي تعمل على منع ظهور حب الشباب وتقليل ظهور حب الشباب.

الزبادي

الزبادي مكون طبيعي يعمل على تجديد البشرة وتنعيمها، يتضمن على بروتين وحمض اللاكتيك الذي يعملان على إزالة السموم من الجلد، الاستمرار في استخدامه يؤدي إلى القضاء على الخلايا الميتة عن طريق تقشيرها، كما يعمل على بطىء ظهور الخطوط البيضاء وترطيب البشرة.

زيت الزيتون

مرطب طبيعي يعمل على تغذية البشرة وترطيبها، مضاد للأكسدة، يعمل على تقليل تهيج الجلد من حروق الشمس.

العنب

استعمال العنب في وصفات تنظيف البشرة، يعمل على تجديد خلايا الجلد، يتضمن على فيتامين سي الذي يساعد على إفراز الكولاجين.

الخميرة الجافة

الخميرة مرطب قوي للبشرة، تساعد على إنتاج الكولاجين، تعمل على مقاومة الشيخوخة، تفتيح البشرة، كما أنها توفر الحماية الكاملة للبشرة من أضرار البيئة، تجدد خلايا الجلد الميتة.

قدمنا لكم اليوم أفضل ماسكات لتنظيف البشرة في المنزل بأقل التكلفة، قومي بتجربة تلك المكونات من أجل الحصول على بشرة نضرة وناعمة.