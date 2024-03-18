هل تم حظرك علي واتساب؟ .. بطريقة واحدة بس اعـرف مين عملك بلوك

هل تم حظرك على واتساب يعتبر الحظر من المميزات الخاصة بتطبيق الواتساب ومن خلالها يتم حماية المستخدم من المتطفلين وتوجد بعض الطرق التي يتم من خلالها التعرف إذا كان قد تم حظرك أم لا، وذلك لأن تطبيق الواتساب من أهم تطبيقات الدردشة، ويكون هذا التطبيق تابع لشركة ميتا العالمية، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذا التطبيق وعن خاصية الحظر خلال سطور هذا المقال.

هل تم حظرك على واتساب؟

توجد بعض الطرق المهمة التي سوف نتعرف عليها والتي من خلالها يتم التعرف على هل تم حظرك على الواتساب أم لا .

في حالة حظرك سوف لا تستطيع أن ترى أحد المستخدمين على التطبيق حيث يساعد تطبيق الواتساب معرفة إذا كانت مستخدمين نشطاء أم لا ومجرد الحظر سوف لا تستطيع التعرف على موعد ظهوره.

في حالة إرسال رسالة لأحد المستخدمين فإذا قد تم حظرك سوف تحصل الرسالة الخاصة بك على علامة صح واحدة دون أن تحصل على علامتين رماديتين أو زرقاء.

لا تستطيع رؤية صورة الملف الشخصي الخاص بالشخص الذي قام بحظرك أو رؤية تحديث الملف الشخصي الخاص به.

لن تستطيع إجراء المكالمة الصوتية من خلال الواتساب الخاص بالشخص الذي قام بحظرك.

يمكن أن تقوم بإنشاء مجموعة وفي حالة عدم تمكنك من إنشائها بين المستخدم الأخر فسوف تلاحظ بأنه قد تم حظرك فسوف تتلقى فشل في إضافته في المجموعة.

مميزات تطبيق الواتساب

بعد أن قمنا على إجابة السؤال الخاص هل تم حظرك على الواتساب؟ سوف نوضح أهم المميزات الخاصة بالتطبيق من خلال التالي:

يتم من خلاله إرسال الرسائل والفيديو والصور والإيميلات.

يتيح خاصية الاتصال الدولي والاتصال الفيديو.

يكون التطبيق مجاني ويتميز بالخصوصية.

خطوات تحميل تطبيق الواتساب على نظام تشغيل أندرويد