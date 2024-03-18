إليكم رابط التقديم الرسمي لوظائف وزارة التعليم في عمان لعام 2024 مع الشروط

تماشياً مع توجيهات جلالة السلطان بمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي توفر فرص عمل للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، أعلنت وزارة التربية العمانية بالتعاون مع وزارة العمل توفير عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع التعليمي، مما يتيح الفرص للحاصلين على الدرجة الجامعية التربوية أو الدبلوم التأهيلي التربوي للتقديم عليها، وفيما يلي، سنتعرف على كيفية التقديم لوظائف وزارة التعليم في عمان لعام 2024، وأهم الشروط المطلوبة.

رابط الموقع الرسمي للبوابة التعليمية الإلكترونية للتقديم على الوظائف في عمان 2024 وموعد التقديم

أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات التقديم للوظائف التعليمية في سلطنة عمان لعام 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي للبوابة التعليمية الإلكترونية، يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من 13 مارس 2024 وحتى 4 أبريل 2024، ويتطلب من المتقدمين رفع جميع الوثائق المطلوبة.

الشروط المطلوبة لتعيينات وزارة التربية والتعليم لعام 2024

تعلن سلطنة عمان عن الشروط المطلوبة لتعيينات وزارة التربية والتعليم للعام الحالي، وتشمل هذه الشروط والوثائق الآتي:

تقديم إفادة تخرج أو إفادة توقع تخرج أو أية وثيقة من المؤسسة التعليمية تثبت التخرج، مع التأكيد على ضرورة تضمين تاريخ التحاق الخريج بالدراسة تقديم كشف درجات معتمد من جهة التخرج تقديم البطاقة الشخصية وجواز السفر والقيد بوزارة العمل تقديم جميع المعلومات البنكية، بما في ذلك اسم البنك والفرع، مع الضرورة أن يكون الحساب باسم المتقدم

يذكر أنه لتخصص اللغة الإنجليزية، يتطلب الحصول على المعدل المطلوب في أحد اختباري اللغة الإنجليزية الدوليين، وهما (ACADEMIC IELTS) بالمستوى (1) أو (TOEFL) بمعدل (79)، مع السماح للمتقدمين بإرفاق موعد الامتحان المقرر لديهم.