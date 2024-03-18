اتفرج على اللي نفسك فيه”.. تردد قناة الحياة الزرقاء لمتابعة مسلسلات رمضان.. استقبلها دلوقتي وهتشوف الحصرى كله هنا!

قناة الحياة تبرز كواحدة من أبرز وأقوى القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات الرمضانية، حيث تتميز بنقلها لأعمال فنية ذات قيمة عالية تم اختيارها بعناية قبل شهر رمضان المبارك وتتوفر هذه القناة على النايل سات والعرب سات مما يتيح للمشاهدين المصريين فرصة الاستمتاع بأفضل المسلسلات وفقًا للقمر الصناعي المستخدم في أجهزتهم وتم تحديث الترددات لتسهيل استقبال القناة دون أي تشويش فيجعل تجربة المشاهدة سلسة وممتعة ففي هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة على ما تقدمه قناة الحياة من مسلسلات وتردداتها والمميزات الفريدة التي تقدمها لجمهورها.

تردد قناة الحياة مسلسلات

تم تحديث الترددات الخاصة بقناة الحياة مسلسلات على القمر الصناعي النايل سات لضمان استقبالها بجودة عالية وبدون تشويش للمشاهدين الكرام :

ويأتي التردد الجديد للقمر الصناعي النايل سات على التردد 12206.

بإستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومعدل الترميز 27500.

مع الجودة عالية الوضوح إتش دي

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي العرب سات، فيأتي على التردد 11304.

بإستقطاب أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ومعدل الترميز 27500، مع الجودة القياسية اس دي.

قناة الحياة مسلسلات