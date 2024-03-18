“عودة غيث الموسم السابع”.. مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات الناقلة

استطاع برنامج قلبي اطمأن أن يكسب قلوب العديد من الجمهور، حيث يهدف البرنامج إلى غرس قيم الأخلاق الإسلامية والعبادات الدينية والرمضانية، لذلك أصبح للبرنامج العديد من المواسم من 2018 الذي تم إطلاق أول حلقات البرنامج بها، ولذلك تساءل محبي ومتابعي البرنامج قلبي عن مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن.

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن

نظرا للتساؤلات العديد عن مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن، قامت القنوات التي تقوم بعرض البرنامج عبر شاشته بالكشف عن مواعيد عرض البرنامج، واليكم مواعيد عرض البرنامج:

يتم تقديم برنامج “قلبي اطمأن” الموسم السابع في الساعة 6:00 مساءً، وفقًا لتوقيت المملكة العربية السعودية.

تقديم برنامج قلبي اطمأن في الساعة 7:00 مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي للإمارات العربية المتحدة.

يتم بث برنامج قلبي اطمأن في الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ما هي القنوات التي تعرض برنامج قلبي اطمأن؟

يتم تقديم برنامج قلبي اطمأن عبر بعض القنوات التي تقوم ببث البرنامج على شاشتها، وذلك لشهرة البرنامج الواسعة، بينما تتمثل تلك القنوات فيما يلي:

يتم تقديم برنامج قلبي اطمأن عبر قنوات أبوظبي الفضائية.

يتم بث برنامج قلبي اطمأن عبر منصة اليوتيوب.

برنامج قلبي اطمأن

من البرامج التي تم إطلاقها في الثالث من شهر مايو لعام 2018م، ومنذ أول حلقاته استطاع كسب قلوب جميع الجماهير في كافة الدول العربية المختلفة، مما ساهم ذلك في إصدار العديد من المواسم الأخرى للبرنامج، وخاصة أنه حصل على شهرة عالية على منصات السوشيال ميديا، حيث يهدف البرنامج علي الاعمال الخيرية ومعرفة القيم والأخلاق الحميدة التي كان يتحلي بها سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاه والسلام.