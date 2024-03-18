عاجل .. وزارة التعليم تعلن تعديل في سلم رواتب المعلمين 1445.. وماهي العوامل المؤثرة على الراتب

‏تعديل سلم رواتب المعلمين 1445، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تغيرات في سلم رواتب المعلمين للعام الدراسي الحالي ووجود زيادة جديدة على الرواتب الخاصة بالمعلمين وذلك لأن المملكة حريصة على تقدير كافة أركان المؤسسة التعليمية ومن أهمها المعلمين وأيضًا سوف نتعرف على كافة التفاصيل ونسبة الزيادة على الرواتب وما هي قيمة الزيادة السنوية وكل الأسئلة التي يتساءل عنها جميع المعلمين العاملين في القطاعات الحكومية.

‏هل قامت وزارةالتعليم بزيادة خاصة برواتب المعلمين للشهر الحالي 1445؟

‏نعم، هناك زيادة للمعلمين وكافة الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وذلك لأن الحكومة السعودية ترغب في تقديم يد العون والمساعدة لكافة المواطنين في المملكة للمساعدة على التغلب على ارتفاع الأسعار الذي حدث في العالم كله والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا.

ولذلك تم إضافة زيادة لجميع الموظفين وكانت زيادة رواتب المعلمين منذ بداية شهر ديسمبر في العام الماضي.

‏سلم رواتب المعلمين 1445 بعد التعديل من وزارة التعليم

‏الحكومة السعودية حريصة كل الحرص على المعلمين في القطاعات الحكومية ولذلك فهي قامت برفع الرواتب الرئيسية الخاصة بالمعلمين بالإضافة إلى العلاوة التي يتم الحصول عليها في بداية كل عام جديد والتي تصل قيمتها إلى 540 ريال سعودي أو أكثر على حسب مكانة المعلم، أما عن سلم راتب المعلمين فهو كالتالي: