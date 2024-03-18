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عاجل .. وزارة التعليم تعلن تعديل في سلم رواتب المعلمين 1445.. وماهي العوامل المؤثرة على الراتب
وزارة التعليم تعلن تعديل في سلم رواتب المعلمين 1445
تعديل سلم رواتب المعلمين 1445، قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تغيرات في سلم رواتب المعلمين للعام الدراسي الحالي ووجود زيادة جديدة على الرواتب الخاصة بالمعلمين وذلك لأن المملكة حريصة على تقدير كافة أركان المؤسسة التعليمية ومن أهمها المعلمين وأيضًا سوف نتعرف على كافة التفاصيل ونسبة الزيادة على الرواتب وما هي قيمة الزيادة السنوية وكل الأسئلة التي يتساءل عنها جميع المعلمين العاملين في القطاعات الحكومية.
هل قامت وزارةالتعليم بزيادة خاصة برواتب المعلمين للشهر الحالي 1445؟
- نعم، هناك زيادة للمعلمين وكافة الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية.
- وذلك لأن الحكومة السعودية ترغب في تقديم يد العون والمساعدة لكافة المواطنين في المملكة للمساعدة على التغلب على ارتفاع الأسعار الذي حدث في العالم كله والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا.
- ولذلك تم إضافة زيادة لجميع الموظفين وكانت زيادة رواتب المعلمين منذ بداية شهر ديسمبر في العام الماضي.
سلم رواتب المعلمين 1445 بعد التعديل من وزارة التعليم
الحكومة السعودية حريصة كل الحرص على المعلمين في القطاعات الحكومية ولذلك فهي قامت برفع الرواتب الرئيسية الخاصة بالمعلمين بالإضافة إلى العلاوة التي يتم الحصول عليها في بداية كل عام جديد والتي تصل قيمتها إلى 540 ريال سعودي أو أكثر على حسب مكانة المعلم، أما عن سلم راتب المعلمين فهو كالتالي:
- يحصل مساعد المعلم على راتب اساسي يتراوح من 5200 إلى 6700 ريال سعودي.
- يحصل المعلم الممارس على راتب يتراوح من 7570 إلى 10070 ريال.
- بينما يحصل المعلم المتقدم على راتب يتراوح من 9950 إلى 19450 ريال.
- أما عن المعلم الخبير فيحصل على راتب يتراوح من 12650 إلى 25000 ريال سعودي.