“يا سعدك يا هناك لو صح”.. حقيقة ان المصرية للاتصالات أعلنت عن إعفاء 4 فئات من دفع فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف اللي ليك واللي عليك!!

تفهم العديد من الأفراد في مصر أهمية فواتير الهاتف الأرضي ويبذلون جهودا مضنية للبحث عن أفضل السبل لتسديد هذه الفواتير ولذلك انتشرت عدد من الشائعات عن انه اتخذت الحكومة خطوات لتخفيف العبء المالي عن بعض الفئات الهامة في المجتمع المصري مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض الفئات ذات الدخل المحدود وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية لتخفيف الضغط المالي على المواطنين لتأكد “we” أن ما يتردد مجرد شائعة لا تمت للواقع بصلة.

حقيقة شائعة أن 4 فئات معفاة من دفع فاتورة الهاتف الأرضي

جاءت الشائعه هذه بأن هذه الفئات المعفاة من دفع فواتير التليفون الأرضي تشمل:محدودى الدخل حيث يشمل هذا القطاع الشريحة الهامة من المواطنين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة ويكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية كما اعلنو عن كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين عامًا بحق إعفاء من دفع فواتير الهاتف الأرضي المتقاعدين وهذا كله لا صحه لأي معلومات بخصوص هذا الأمر وهذا الشأن ولا صحة لوجود فئات معافات من فاتورة التليفون الارضي.

كيفية سداد فاتورة الهاتف الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE بفخر عن توفير طريقة سهلة وميسرة للاستعلام عن فواتير الهاتف الأرضي، حيث تقدم خدمات وتسهيلات مبتكرة لجميع عملائها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وتبرز سياسة الشركة السماح للمواطنين بفترة سماح تستمر لمدة شهر لإتاحة الفرصة للدفع وهو ما يسهل على العملاء الوصول إلى مبلغ السداد المستحق وتفادي فرض الغرامات الناتجة عن التأخر في السداد.