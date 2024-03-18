“اشترك واكسب الآن”.. سؤال حلقة اليوم 8 من مسابقة طائر السعيدة 2024 واكسب مع مايا العبسي

يبحث الكثير من متابعي برنامج مسابقة طائر السعيدة عن سؤال حلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة 8 رمضان 2024، حيث نجح برنامج “طائر السعيدة” الذي تقدمه مايا العبسي في جذب جمهور كبير هذا العام، حيث يتساءل الجمهور كثيرًا في الآونة الأخيرة عن طريقة تقديم أسئلة المشاهدين في البرنامج، وتتم توفير الأسئلة على موقع الإنترنت الخاص بالمسابقة بعد عرض الحلقة الجديدة وإعلان اسم الفائز، ويتم طرح سؤال جديد كل يوم وإعلان اسم الفائز بالمسابقة يوميًا، ويتم ذلك من خلال تجوال مايا العبسي في جميع مدن اليمن.

سؤال حلقة اليوم من مسابقة طائر السعيدة 8 رمضان 2024

جاء سؤال اليوم من مسابقة طائر السعيدة الموافق 8 رمضان 1445 كالتالي”عرف بأسطورة الكرة اليمنية وأول من احترف خارجيا مع نادي الزمالك المصري وسجل هدفا في مرمى نادي القرن ريال مدريد” من هو؟

وقد جاءت الاختيارات كالتالي:

علي النونو.

أمين السنيني.

علي محسن المريسي.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

تقدم إدارة المسابقة سؤال يومياً على برنامج طائر السعيدة، حيث يمكنك الإجابة على السؤال من خلال الموقع الإلكتروني، وتخصص هذه المسابقة للمشتركين من اليمن فقط، وبعد الإجابة على السؤال يعلن عن جوائز قيمة في البرنامج، حيث يمكنك المشاركة في مسابقة طائر السعيدة عن طريق اتباع الخطوات الواردة:

قم بالدخول على رابط برنامج طائر السعيدة من هنا.

بعد ذلك قم بقراءة سؤال الحلقة الجديدة.

بعد ذلك اختر الإجابة الصحيحة من الاختيارات.

اكتب الاسم الرباعي باللغة العربية بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

اختر المحافظة التابع لها.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة اشترك.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

مسابقة طائر السعيدة تعتبر فرصة رائعة لاختبار معرفتك في المعلومات العامة وتعزيز معرفتك في مجالات مختلفة، وذلك وفقًا لشروط محددة تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون عمر المشترك 18 عامًا أو أكثر.

يجب على المشترك أن يمتلك جهاز ذكي أو حاسوب متصل بالإنترنت.

جائزة مسابقة طائر السعيدة 2024

تحظى المسابقة بشعبية كبيرة بين المشاهدين العرب وتعد الجوائز دافعًا قويًا للمشاركة، وتشمل الجوائز المقدمة في المسابقة ما يلي: