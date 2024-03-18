ما هو موعد عيد الفطر في عمان وفقاً للحسابات الفلكية لعام 2024 ميلادي الموافق 1445 هجري؟

يعد عيد الفطر مناسبة دينية مهمة يترقبها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يتم الاحتفال به لمدة ثلاثة أيام متتالية، يأتي هذا العيد مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يعبر عن فرحة الإفطار بعد صيام دام لثلاثين يوماً، لذا يتساءل العديد من المواطنين في السلطنة لمعرفة موعد عيد الفطر لعام 2024، وسنقوم بتوضيح ذلك في الفقرات التالية.

موعد عيد الفطر في سلطو عمان للعام 2024 ميلادي الموافق 1445 هجري

وفقاً للحسابات الفلكية العمانية تم التحديد أن يوم العيد سيكون في اليوم العاشر من شهر أبريل، والذي يوافق يوم الأربعاء، وفي هذا اليوم، سيكون اليوم الأول من شهر شوال 1445 هـ، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، ستمتد الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى 13 أبريل، الذي يوافق يوم السبت، ثم ستستأنف الدراسة للقطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 أبريل، وبالتالي، ستبلغ عدد أيام الإجازة الإجمالي أربعة أيام، مما يتيح للأفراد الاحتفال بالعيد والاستمتاع بالعطلة مع أفراد العائلة.

فعاليات عيد الفطر في عمان تعكس التراث والحضارة

احتفالات عيد الفطر في سلطنة عمان لعام 2024 تعكس تراثها العميق والثري، حيث تتميز هذه الاحتفالات بمجموعة من العادات والتقاليد التي تعبر عن الهوية العمانية، وتبدأ الاحتفالات بإعداد الملابس التقليدية مثل الدشداشة والمصر، حيث يربط العمانيون العمامة بأناقة على رؤوسهم، مع ارتداء النصل العماني الشهير، ويشتري العمانيون الحلوى التقليدية والمكسرات بكثرة، استعداداً لتبادلها مع الأهل والأصدقاء في أجواء من البهجة، وفي صباح عيد الفطر، يتمتع الناس بتناول وجبة “العرسية”، وهي وجبة تقليدية مميزة تعدها العائلات بشكل خاص لهذه المناسبة المباركة، وتتواصل الاحتفالات بتبادل التهاني وزيارة الأقارب والأحباب.