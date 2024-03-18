“إوعى تحتار كتير”.. مقارنة بين سامسونج Galaxy A35 5G الجديد وهاتف Galaxy A34 5G الصادر العام الماضي| اعرف التفاصيل

شركة سامسونج هي شركة كورية جنوبية ويعتبر أكبر شركة تجارية في كوريا الجنوبية مقرها الرئيسي هو مدينة سامسونغ تاون في سيول، ويضم التكتل مجموعة من الشركات التجارية التي تحمل علامة سامسونج مثل الهواتف المحمولة والأدوات الطبية والأجهزة الكهربية المنزلية مثل التلفزيون، ولكن الشركة تشتهر أكثر بالهواتف المحمولة ولقد أطلت الشركة مؤخرا هاتف سامسونج جالاكسي A35 5G، وهو هاتف من الفئة المتوسطة التي يمتاز بالتصميم الأنيق ذو المواصفات القوية ويتوقع أن يتوافر في الأسواق خلال مدة قصيرة.

مقارنة بين سامسونج Galaxy A35 و Galaxy A34

عند مقارنة الهاتف الجديد Samsung Galaxy A35 5G، بشقيقه الذي صدر العام الماضي 2023، Samsung Galaxy A34 5G، سنلاحظ التشابه الكبير بين الهاتفين من حيث التصميم وإليك أبرز المقارنات بين الهاتفين: