 FROM HERE.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 inscription.aadl.dz والشروط

سكنات عدل 3 هي من المشروعات الهامة لوزارة الاسكان الجزائري والتي ينتظرها الكثير من المواطنين من متوسطي الدخل الذين يبحثون عن سكن خاص بتسهيلات كبيرة، حيث يمكن لمن تتوافر فيهم الشروط التقديم بالمشروع والاستلام في الموعد المقرر ودفع ثمن الوحدة على دفعات، وقد تم الإعلان عن اقتراب موعد التسجيل في سكنات عدل 3، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل بالخطوات والأوراق المطلوبة.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024