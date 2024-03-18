عربي و دولي
FROM HERE.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 inscription.aadl.dz والشروط
سكنات عدل 3 هي من المشروعات الهامة لوزارة الاسكان الجزائري والتي ينتظرها الكثير من المواطنين من متوسطي الدخل الذين يبحثون عن سكن خاص بتسهيلات كبيرة، حيث يمكن لمن تتوافر فيهم الشروط التقديم بالمشروع والاستلام في الموعد المقرر ودفع ثمن الوحدة على دفعات، وقد تم الإعلان عن اقتراب موعد التسجيل في سكنات عدل 3، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل بالخطوات والأوراق المطلوبة.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
مشروع سكنات عدل 3 سيشمل 58 ولاية بالجزائر وبدأ بالفعل العمل على الأراضي التي ستبني عليها العقارات ليتم البناء خلال مدة عام ونصف، وقد صرح وزير السكن والعمران عن انطلاق الاكتتاب هذا الشهر، ومن المقرر أن تبدأ عملية التسجيل بالمشروع للراغبين في التقدم بداية من يوم اثنان وعشرون من شهر مارس الجاري عبر موقع وكالة عدل الالكتروني، ولابد أن تنطبق على المتقدم كافة الشروط والمعايير المطلوبة، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 :
- الدخول الى موقع وكالة عدل الجزائري الالكتروني.
- التقدم بطلب التسجيل في مشروسكنات عدل 3.
- تحديد ما إذا كنت مستفيد سابقا من أي برامج اعانات سكنية أم لا.
- قراءة الشروط للتأكد ما إذا كانت متوافرة في المتقدم أم لا.
- تعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- دفع رسوم التسجيل وطباعة الإيصال لتقديمه مع الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة سكنات عدل 3 بالجزائر 2024
عند التسجيل بمشروع سكنات عدل 3 لابد من إرفاق بعض الأوراق اللازمة لاستكمال الطلب، وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة كالاتي:-
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة الميلاد.
- كشف الراتب من محل العمل، أو كشف جدول للأعمال الحرة.
- وثيقة إقامة مدتها ثلاثة أشهر على الأقل.
- بطاقة الحالة المدنية للأعزب وشهادة عائلية للمتزوج.