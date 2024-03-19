عشان تتسلي في رمضان .. ألحق حمل لعبة فيفا موبايل FIFA 24 mobile الإصدار الجديد على اجهزة الاندرويد والايفون والكمبيوتر

حمل لعبة فيفا موبايل FIFA 24 mobile الإصدار الجديد، لجميع محبي كرة القدم والألعاب الخاصة بكرة القدم يفضلون هذه اللعبة بشكل كبير وذلك لأن بمجرد إطلاقها في عام 2023 استطاعت أن تحدث ضجة كبيرة في عالم الألعاب الإلكترونية المتميزة حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من التأثيرات الرائعة والفرق المعروفة المشهورة وأصبح لها شعبية كبيرة واستطاعت أن توفر الكثير من الإمكانيات التي تزيد من الحماس داخل اللعبة.

تحميل لعبة فيفا موبايل على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر 2024

‏لكي يتم تحميل لعبة فيفا موبايل على أجهزة الأندرويد لابد أن يتم تطبيق الخطوات التالية:

‏الدخول على متجر الهاتف ‏Google Play .

‏في مكان البحث يتم إدخال اسم اللعبة فيفا موبايل 2024.

‏يتم الضغط على كلمة تثبيت اللعبة حتى يتم بدء التحميل على الهاتف.

‏بعد ذلك يمكن أن يتم الضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة على الهاتف والاستمتاع بكافة المميزات الموجودة بها.

‏تحميل لعبة فيفا موبايل على أجهزة الآيفون 2024

‏لجميع مستخدمي أجهزة ال iPhone والأجهزة التي تعمل بنظام ال iOS يمكن أن يتم تحميل هذه اللعبة كالتالي:

‏الدخول على الـ App Store .

‏بعد ذلك كتابة اسم اللعبة فيفا موبايل 2024 في مكان البحث.

‏تحميل اللعبة والإنتظار حتي تمام اكتمال التحميل ثم الدخول على اللعبة والإستمتاع بالتحديثات الجديدة المضافة عليها.

الإصدار الحديث من فيفا موبايل 2024

‏يمتلك الإصدار الحديث من هذه اللعبة العديد من المميزات ومنها: