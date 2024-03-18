“من النهاردة مافيش قشرة وتساقط تاني” أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف الشعر والمحافظة عليه!

كثيرا يأتي أوقات يعرض الشعر للإجهاد الكبير نتيجة لاستخدام بشكل دائم للشامبوهات التي تتضمن على العديد من من المواد الكيميائية التي تضر به، العديد يعتقد أن الشامبو يقوم بتنظيف فروة الرأس مع معالجة، لكن الأمر عكس ذلك، نظرا لأنه يقوم بتدمير بصيلات الشعر واضعافة على المدى البعيد، لذلك يمكنك صنع شامبو الخاص بك من ايديكي بمكونات لديكي في المنزل، اليوم سنقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف الشعر بخطوات بسيطة وسهلة.

أفضل الوصفات الطبيعية لتنظيف الشعر

تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لك، خاصة إذا كانت فروة رأسك حساسة من شامبوهات، يمكنك تحضير أفضل الخلطات لتنظيف فروة الرأس بمكونات طبيعية وأمنه تماما لا تضر بشعرك نهائيا، تابعي فيما يلي للتعرف عليها:

وصفة غسول القراص

إذا كنتِ تريدين تقوية نمو الشعر وانباته، يمكنك صنع هذا الشامبو الطبيعي بدلا من استعمال الشامبو الكيماوي، للتعرف على طريقة تحضيره، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كوب خل تفاح.

ملعقة من صودا الخبز.

عشرة قطرات من زيت إكليل الجبل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ثلاث حزمات من عشبة القراص.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه ماء ساخن، نضيف إليه القراص، ثم نصفي القراص جيدا من الماء عندما تقلل درجة حرارة الماء.

نضع خل التفاح، صودا الخبز، زيت اكليل الجبل زيت جوز الهند، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضيف المزيج على فروة الشعر، يترك لمدة خمس دقائق، ثم نغسل الشعر والفروة بالماء مرة أخرى.

غسول الطين وزيت شجرة الشاي

تعتبر تلك الوصفة هي الأقرب إلى الشامبو من خلال المكونات التي تتضمن عليها، يلائم كثيرا هذا الغسول لأصحاب الفروة الدهنية:

المكونات:

ربع كوب صابون القشتالة السائل.

ملعقتين من زيت شجرة الشاي.

ملعقتين من الطين الأخضر.

ملعقتين من خل التفاح.

كمية ملائمة من أوراق إكليل الجبل المجففة.

أربع ملاعق من الشاي الأخضر.

ثلث كوب زيت الجوجوبا.

ثلث كوب ماء.

طريقة التحضير: