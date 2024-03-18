عاجل … تعطل الدراسة غدا في بعض محافظات العراق بسبب سوء الاحوال الجوية

صدر قرار اليوم من الحكومة العراقية بتعطل الدراسة غدا في بعض الحافظات العراقية بسبب كثرة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وقد بينت المحافظات التي يتم تعطل المدارس فيها غدا على أن يتم الدراسة في باقي المحافظات، وقد جاء القرار بتعطل الدراسة في المدارس فقط دون باقي المؤسسات، حيث سيتم عمل المؤسسات بشكل طبيعي، وأليك تفاصيل الخبر في الأسطر التالية.

محافظات عراقية تعطل الدراسة غدا

أعلنت بعض المحافظات العراقية تعطل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس في المدارس فقط دون المؤسسات وغيرها من المصالح الحكومية، جاء هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار، حيث تحرص الوزارة على سلامة الطلاب، كما تخشى أن تعرض حياتهم للخطر بسبب سوء الطقس، لذلك تم تعطيل الدراسة غدا في المحافظات التالية:

بابل

النجف

المثنى

الانبار

بغداد تربية

الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة

صلاح الدين

ديالى

ذي قار

الديوانية

حقيقة تعطيل الدراسة أكثر من يوم

صدر قرار تعطيل الدراسة غدا بناء على سوء الطقس وكثرة الأمطار في المحافظات التي بها أمطار غزيرة، ومن جانبه أصدرات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2024/3/21، في الوزارات والمؤسسات الحكومية جميعا تزامنًا مع عيد الربيع (نوروز)، هل هذا معناه تعطل الدراسة الأربعاء.

لم يتم أخذ أي إجراء بشأن يوم الأرعاء حتى الآن ولعل تواصل سوء الأحوال الجوية يدفع الحكومة بتعطل الدراسة في المحافظات التي يستمر فيها سوء الطقس، وحتى الآن لم يعلن عن ‘جاز إلا يوم غد الثلاثاء في المدارس فقط لبعض المحافظات التي تم توضيحها، ويوم الخميس في عموم العراق.