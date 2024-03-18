“متترددش” نزل دلوقتي لعبة Euro Truck Simulator 2 الأصلية للاندرويد مجانًا!

تتمتع لعبة Euro Truck Simulator 2 بشعبية كبيرة وسط اللاعبين من كل أنحاء العالم وهي تنتمي إلى ألعاب قيادة السيارات والشاحنات مع إمكانية التجول الافتراضي ما بين العديد من المدن حول العالم وفتح جولات جديدة بشكل مجاني من خلال جهاز الكمبيوتر أو من خلال الهواتف الذكية.

مميزات تحميل Euro Truck Simulator 2 الاصلية

عند تحميل لعبة Euro Truck Simulator 2 سوف تتمتع بمجموعة من المميزات على النحو التالي:

سوف تستمتع بتجربة قيادة واقعية من خلال قيادة الشاحنات مع وجود تأثيرات طبيعية مثل الجاذبية والقدرة على التفاعل مع الطقس وكأنك تقود شاحنة حقيقية على مختلف الطرق الواقعية في قارة أوروبا.

بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشاحنات حيث توفر مجموعة كبيرة منها وهي مرخصة رسميًا، ويمكنك الاختيار بينها حسب لأذواقكم.

كذلك وجود تنوع في البيئات والمناظر الطبيعية بعناية فائقة حيث تقود شاحنتك من خلال مدن متنوعة ومناظر طبيعية خلابة، مع وجود نظام متقدم ومتطور، حيث تقدم اللعبة لك إمكانية تطوير مهاراتك وذلك كلما نجحت في تسليم البضائع بنجاح، مما يفتح لك مزيد من المستويات وتعطيك الكثير من المميزات مع شاحنات جديدة.

وجود أنواع متنوعة من البضائع تقوم بنقلها بدءًا من السلع الخفيفة إلى الثقيلة مع التعامل مع مختلف الحمولات، مما يزيد من تحديها وتنوعها.

خرائط لعبة Euro Truck Simulator 2

كما سوف تحصل على خرائط متنوعة عند تحميل لعبة Euro Truck Simulator 2 مثل:

وجود خريطة الرئيسية وتشمل مجموعة من البلدان الأوروبية مثل خريطة فرنسا، وكذلك ألمانيا، مع إيطاليا، وهولندا، بلجيكا.

مع وجود التوسعات الإقليمية (DLC Map Expansions) مثل دول شرق أوروبا من بولندا والتشيك وإمكانية السفر إلي الشمال الأوروبي مثل دول السويد والدنمارك.

بالإضافة إلى وجود توسعة البلدان الإيطالية والتي تضيف تفاصيل رائعة في المناظر الطبيعية والمدن مما يسمح لك بتجربة التجول والقيادة عبر البلاد المميزة والمتنوعة.

تحميل لعبة Euro Truck Simulator

يمكنك تحميل لعبة Euro Truck Simulator 2 من خلال التالي: