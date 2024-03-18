“HERE”.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية في العراق 2024

تعتبر مسابقة وزارة التعليم هي إحدى المسابقات البارزة التي أثارت جدلا واسعا وسط الباحثين عن وظائف، إذ اتخذت الوزارة بعض القرارات فيما يتعلق بالتوظيف، تم الإعلان عن توقيع عقود عمل لنحو خمسين ألف مواطن، وكانت وزارة التربية قد أعلنت بشكل رسمي عن أسماء المعلمين المقبولين بوظيفة كاتب بعد إجراء العديد من الاختبارات، تم اختيار المقبولين بناء على مؤهلاتهم العلمية والأداء الأفضل في الاختبارات، يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية في العراق والاستعلام عنهم من خلال موقع الوزارة الرسمي، وسوف نعرض لكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية

في الآونة الأخيرة، أصبح العديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات عقود وزارة التربية 2024 بعد إعلان الوزارة عن قوائم المقبولين، يمكنك الآن معرفة أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية من خلال خطوات بسيطة على الموقع الرسمي للوزارة في صور pdf.

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني الرسمي.

ثم النقر علي خانة المسابقة الوطنية لتعيينات الوزارة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم للمسابقة.

ثم تحديد المحافظة التي ينتمي لها المتقدم.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن النتائج

ثم الانتظار لحظات وستظهر النتيجة أمامك.

شروط التقديم في تعيينات عقود وزارة التربية 2024

قامت وزارة التربية العراقية بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير الضرورية لقبول المتقدمين في مسابقة توظيف 50 ألف معلم, وهي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب على المتقدم أن يجتاز جميع اختبارات المسابقة الكتابية والشفوية المؤهلة للقبول في الوظائف.

يجب أن يكون لدى المتقدم شهادة جامعية تجعله مؤهلاً للتقدم للوظائف المتاحة.

يجب أن يتمتع المتقدم أيضًا بمهارات قيادية متقدمة ويكون جيداً في التعامل مع الطلاب.

من الضروري أيضًا أن يكون الشخص قادرًا على التفاعل مع الطلاب بفعالية، وأن يكون لديه خبرة واسعة في حل المشكلات، وأن يتمتع بصفات القيادة.

المستمسكات المطلوبة للتقديم في تعيينات عقود وزارة التربية 2024