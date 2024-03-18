بادر بالاستخراج eccp.poste.dz.. طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر والشروط اللازمة

طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

البطاقة الذهبية يمكن استخراجها بسهولة دون التوجه الى مكتب البريد، وذلك عن طريق التقدم بطلب البطاقة عبر الانترنت وإذا توافرت في المتقدم المعايير والضوابط المطلوبة يتم إصدار البطاقة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وللتقدم بطلب استخراج البطاقة الذهبية اتبع الخطوات التالية :

الدخول الى الموقع الرسمي للبريد الجزائري، ثم الانتقال الى صفحة البطاقة الذهبية وللدخول اليها مباشرة اضغط على هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال رقم الحساب الجاري وكلمة السر ثم اضغط على “تصديق”.

تقدم بطلب الحصول على البطاقة وحدد نوعها.

ستستقبل على جوالك رسالة بها رمز للتحقق قم بإدخاله في المكان المخصص.

سيتم ابلاغك بنجاح عملية طلب البطاقة وعليك أن تنتظر لعدة أيام حتى يتم إصدارها.

الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

تتيح البطاقة الذهبية للعميل إجراء العديد من المعاملات البنكية كسحب الأموال لأكثر من مرة في اليوم واستخدامها في سداد الفواتير والمصاريف والشراء عبر الانترنت وغيرها من المزايا الإضافية، ولكن يتطلب الحصول عليها توافر عدد من الشروط في العميل أهمها :