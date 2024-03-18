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بادر بالاستخراج eccp.poste.dz.. طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر والشروط اللازمة
البطاقة الذهبية، توفر هيئة البريد الجزائري البطاقة الذهبية وهي بطاقة لها العديد من المميزات التي تيسر على العميل إنجاز العديد من المعاملات اليومية، مثل الاجراءات البنكية والتسوق الالكتروني ودفع المصاريف والفواتير وغيرها، لذا فهي خيار مثالي للكثيرين فهي تساعد على توفير الوقت والجهد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الحصول على البطاقة الذهبية وشروط طلب البطاقة.
طريقة استخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر
البطاقة الذهبية يمكن استخراجها بسهولة دون التوجه الى مكتب البريد، وذلك عن طريق التقدم بطلب البطاقة عبر الانترنت وإذا توافرت في المتقدم المعايير والضوابط المطلوبة يتم إصدار البطاقة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وللتقدم بطلب استخراج البطاقة الذهبية اتبع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الرسمي للبريد الجزائري، ثم الانتقال الى صفحة البطاقة الذهبية وللدخول اليها مباشرة اضغط على هذا الرابط.
- قم بتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال رقم الحساب الجاري وكلمة السر ثم اضغط على “تصديق”.
- تقدم بطلب الحصول على البطاقة وحدد نوعها.
- ستستقبل على جوالك رسالة بها رمز للتحقق قم بإدخاله في المكان المخصص.
- سيتم ابلاغك بنجاح عملية طلب البطاقة وعليك أن تنتظر لعدة أيام حتى يتم إصدارها.
الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر
تتيح البطاقة الذهبية للعميل إجراء العديد من المعاملات البنكية كسحب الأموال لأكثر من مرة في اليوم واستخدامها في سداد الفواتير والمصاريف والشراء عبر الانترنت وغيرها من المزايا الإضافية، ولكن يتطلب الحصول عليها توافر عدد من الشروط في العميل أهمها :
- أن يكون عمره 18 عاما فيما فوق.
- وأن يكون في رصيد حسابه 10 آلاف دينار جزائري على الأقل.
- امتلاكه لحساب بريدي.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.