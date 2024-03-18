ما هي خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1445؟

أثارت برامج الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة للأسر المنتجة اهتمام الكثيرين، ومن بين هذه البرامج يبرز برنامج “ريف” الذي يستهدف الأسر التي تعمل في قطاعات الزراعة وتربية الماشية زيهدف برنامج “ريف” إلى تعزيز مشروعات القطاعات الحيوانية والزراعية، وتوفير الدعم اللازم للمتعطلين والمحتاجين لتحقيق دخل شهري قابل للاستدامة، وتعتبر الأسر المنتجة في الريف من العناصر الحيوية في الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد العديد من الأفراد على الزراعة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للدخل.د ومع ذلك، يواجه العديد من هؤلاء المزارعين والمربين تحديات عديدة، بدءًا من نقص الموارد المالية والتقنية، وصولاً إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق وتسويق المنتجات.

شروط دعم ريف

تعتبر وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية من بين الجهات الحكومية التي تقدم دعمًا ماليًا للمواطنين العاملين في قطاعات الزراعة من خلال برنامج “ريف” ولكي يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا الدعم، يتعين عليهم توفير بعض الشروط والمعايير المحددة. وفيما يلي نستعرض هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون من العاملين في أحد قطاعات الزراعة المحددة من قبل برنامج “ريف”.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

يجب على المتقدم أن يقدم شهادة للعمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي نشط.

يجب ألا يتجاوز الدعم السنوي الذي يتلقاه المتقدم من برنامج “ريف” مبلغ 54000 ريال سعودي، وهو الحد الأقصى.

خطوات التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1445

تقدم وزارة البيئة خدمة التسجيل في دعم برنامج “ريف” بطريقة سهلة وميسرة عبر الإنترنت وفيما يلي خطوات التسجيل الصحيحة للحصول على الدعم: